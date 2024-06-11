Νέα αιχμηρή ανάρτηση εναντίον της Νέας Αριστεράς ανέβασε πριν λίγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρόεδρος τους ΣΥΡΙΖΑ ξεκαθαρίζει σε σκληρή γλώσσα ότι «όσο είμαι Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σύμπραξη με το απονομιμοποιημένο μόρφωμα "Νέα Αριστερά" δεν πρόκειται να υπάρξει».

Αρχικά, ο κ. Κασσελάκης εξαπολύει τα «πυρά» του στους βουλευτές της Νάς Αριστεράς που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι «κατανοώ το μίσος προς το πρόσωπό μου από τη στιγμή που τους «πήρα το μαγαζί», όπως θεωρούσαν τον ΣΥΡΙΖΑ».

Στη συνέχεια, ο Στέφανος Κασσελάκης γράφει ότι «τα Ιουλιανά και η αποστασία δεν είναι στην κουλτούρα της Αριστεράς και ο δημοκρατικός λαός τούς έδειξε τον δρόμο την Κυριακή».

«Οι πόρτες του ΣΥΡΙΖΑ είναι ανοιχτές σε όσους συμπολίτες μας απογοητεύτηκαν από τα δρώμενα του τελευταίου χρόνου και επιθυμούν να επιστρέψουν. Και μέσα από το καταστατικό μας συνέδριο το ερχόμενο φθινόπωρο θα ανοίξουν για όλους τους δημοκρατικούς πολίτες, δίχως πιστοποιητικά κομματικής επετηρίδας. Θα πάμε μπροστά για το καλό της κοινωνίας», αναφέρει.

