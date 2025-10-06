Του Γιάννη Ανυφαντή

Χοροσταντούντος του Μακαριώτατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμου – παρουσία του πρωθυπουργού – πραγματοποιήθηκε στη Βουλή ο καθιερωμένος αγιασμός για την έναρξη της Γ’ κοινοβουλευτικής συνόδου.

Στο μήνυμα που απηύθυνε στην Εθνική Αντιπροσωπεία μετά από το πέρας της τελετής, ο κ. Ιερώνυμος ευχήθηκε «σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά να δοθούν χαριστικά όλα αυτά τα αγαθά από τον Θεό γιατί εσείς ξέρετε, καλύτερα από εμάς, ότι τα έχουμε ανάγκη».

«Ιδιαίτερα αυτή η εποχή, με τις συνθήκες που επικρατούν γύρω, μας καλεί όλους μαζί ενωμένους, ξεπερνώντας τις δυσκολίες, τις διαφορετικές τοποθετήσεις ή πεποιθήσεις αλλά πάνω από αυτά να τιμήσουμε την ενότητα την αγάπη μεταξύ μας. Όλα τα άλλα θα ακολουθήσουν. Ευχόμαστε και εμείς σαν αδελφοί σας και συνεργάτες σας με άλλο τρόπο στον λαό μας στους πιστούς μας όλοι μαζί από κοινού να προσπαθήσουμε. Οι διαφορές έρχονται και παρέρχονται. Η φροντίδα πρέπει να μένει. Όλοι μαζί να αγωνιστούμε για αυτόν τον λαό ο οποίος πράγματι παραπαίει και χρειάζεται πολύ προσοχή, αγώνας και προσπάθεια. Όλοι μαζί εμείς αλλά και ο λαός μας αυτό εύχεται για εσάς. Δύναμη, υπομονή εργατικότητα και καλή επαφή ο ένας με τον άλλο πνευματική», ανέφερε ο Αρχιεπίσκοπος.

Στην τελετή του Αγιασμού στην Ολομέλεια παραβρέθηκαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ Δημήτρης Νατσιός, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, οι υπουργοί της κυβέρνησης και βουλευτές των κομμάτων. Από την τελετή απουσίαζαν οι κοινοβουλευτικές ομάδες της Νέας Αριστεράς και της Ελληνικής Λύσης.

Δείτε εικόνες από τον αγιασμό:

