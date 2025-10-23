Της Δέσποινας Βλεπάκη

Το πρωί ο Δήμαρχος της Αθήνας, πέρασε το κατώφλι του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, μετά από πρόσκληση του Νίκου Δένδια. Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο τους μίλησαν για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και το ζήτημα των αρμοδιοτήτων, μετά και την ψήφιση της τροπολογίας που έφερε η κυβέρνηση, με την οποία η αρμοδιότητα για τη φροντίδα και τη συντήρηση του μνημείου μεταφέρεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Στόχος της συζήτησης ήταν ο συντονισμός και οι αρμοδιότητες όσον αφορά την καθαριότητα του μνημείου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.