Του Γιάννη Ανυφαντή

«Πληρωμές χωρίς νωρίτερα να έχουν προηγηθεί ενδελεχείς συστηματικοί διασταυρωτικοί πραγματικοί έλεγχοι, δεν μπορούν να γίνουν» ξεκαθάρισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας από τα κυβερνητικά έδρανα, απαντώντας σε ερωτήσεις της αντιπολίτευσης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι πληρωμές που βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης των ελέγχων, δρομολογούνται προκειμένου να ολοκληρωθούν επισημαίνοντας πως «προφανώς αν δεν κάνουμε αυτά που πρέπει θα τεθούν σε κίνδυνο οι ευρωπαϊκοί πόροι». «Είμαστε αποφασισμένοι να μην αφήσουμε καμία χαραμάδα και κανένα περιθώριο να μπουν σε διακινδύνευση οι ευρωπαϊκοί πόροι».

Παράλληλα, επανέλαβε πως το action plan για την καλύτερη αποτύπωση των αγροτεμαχίων που επιδοτούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα παρουσιαστεί στην Κομισιόν στις 4 Νοεμβρίου.

Αναφερόμενος πάντως στο ζήτημα της ευλογιάς, παραδέχθηκε πως η κατάσταση είναι οριακή, λέγοντας πως: «Η επόμενη επιλογή θα είναι το lockdown». «Πρέπει κάποια στιγμή να κατανοήσουμε ότι αν δεν βάλουμε από μόνοι μας τους φραγμούς σε συγκεκριμένα ζητήματα προφανώς θα βρεθούμε αντιμέτωποι με ακόμη πιο δυσάρεστες συνέπειες», πρόσθεσε απευθυνόμενος στον αγροτικό κόσμο, τονίζοντας πως από κάποιους κτηνοτρόφους υπήρξε απόκρυψη των κρουσμάτων.

Μάλιστα, ο υπουργός προανήγγειλε νομοθετική ρύθμιση για την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και καταβολής συγκεκριμένων δημοτικών τελών που επιβάλλονται για τους κτηνοτρόφους που έχουν θανατωθεί τα ζώα τους.

«Από τη μια μέρα στην άλλη βρίσκονται χωρίς εισόδημα, με πραγματικές ανάγκες. Είναι βέβαιο ότι πρέπει να τους υποστηρίξουμε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσιάρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.