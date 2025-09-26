Άμεση ήταν η απάντηση που δόθηκε από κυβερνητικές πηγές στις ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ νωρίτερα σήμερα, μέσω των οποίων κατηγορούσε το Μέγαρο Μαξίμου για «ένοχη σιωπή» για τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη όσον αφορά την εμπλοκή του τελευταίου στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ένοχη είναι η σιωπή του ΠΑΣΟΚ, που δεν απάντησε στα όσα υποστήριξε χθες ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκος Μπαμπασίδης στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για εμπλοκή του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μανώλη Χνάρη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, εκτός εάν η ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης συντάσσεται με τις αστειότητες του κ. Χνάρη περί «αναρμοδιότητας», όταν την επίμαχη περίοδο ήταν θεματικός Αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα», όπως λένε.

Ένοχη είναι η σιωπή του ΠΑΣΟΚ, που δεν απάντησε στα όσα υποστήριξε χθες ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκος Μπαμπασίδης στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για εμπλοκή του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μανώλη Χνάρη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, εκτός εάν η ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης συντάσσεται με τις αστειότητες του κ. Χνάρη περί «αναρμοδιότητας», όταν την επίμαχη περίοδο ήταν θεματικός Αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα.

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, με ανακοινώσεις του αλλά και με τις απαντήσεις που αναλυτικά έδωσε στις Επίκαιρες Ερωτήσεις στη Βουλή, διέψευσε κατηγορηματικά τα μυθεύματα περί δήθεν ενημέρωσης βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τις νόμιμες επισυνδέσεις που έχουν διαβιβαστεί στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η απελπισία του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής οδηγεί την ηγεσία του από το ένα λάθος στο άλλο.

Τώρα, και επίσημα πλέον, μπορεί να λέει ότι έχει γίνει η «ουρά» της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και του κ. Βαξεβάνη.

ΠΑΣΟΚ: Αναζητούνται ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Μυλωνάκης και ο κ. Μπουκώρος

Το ΠΑΣΟΚ απάντησε εκ νέου στις κυβερνητικές πηγές με νέα αιχμηρή ανακοίνωση, η οποία είχε τίτλο «Αναζητούνται ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Μυλωνάκης και ο κ. Μπουκώρος».

Αντί να λάβουμε απαντήσεις στα ερωτήματα μας, ανώνυμες κυβερνητικές πηγές επανέλαβαν την πάγια πρακτική τους να πετούν τη μπάλα στην εξέδρα. Κάθε φορά που ο κ. Μαρινάκης πιέζεται, αναβλύζουν οι « κυβερνητικές πηγές».

Γιατί δεν επιτρέπουν στον κ. Μυλωνάκη να δώσει τις απαντήσεις του στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Γιατί δεν επιτρέπουν στον κ. Μπουκώρο να αποκαλύψει ποιος τον ενημέρωσε ότι συμπεριλαμβανόταν στις επισυνδέσεις και γι’ αυτό δεν υπουργοποιήθηκε;

Θα περιμένουμε όσο χρειαστεί για συγκεκριμένες απαντήσεις.

Και κάτι τελευταίο: Πώς χαρακτηρίζει το Μέγαρο Μαξίμου τα «αστειάκια» του βουλευτή τους Θεόδωρου Καράογλου για τους νεκρούς, που η κυβερνητική πλειοψηφία είχε την αήθεια να καλέσει ως μάρτυρες στην εξεταστική επιτροπή για να κρύψει τους πραγματικούς πρωταγωνιστές του σκανδάλου;

Δεν έχουν μέτρο στην αλαζονεία τους. Έχουν φτάσει σε απίστευτο σημείο αποκτήνωσης δηλώνοντας ότι «πέθαναν… από το άγχος τους να καταθέσουν στην εξεταστική επιτροπή».

