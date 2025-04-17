Της Δώρας Αντωνίου

Η ανακοίνωση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού έγινε με όρους αιφνιδιασμού από την κυβέρνηση χθες το πρωί, ωστόσο όλα τα στοιχεία συγκλίνουν στο ότι προηγήθηκε πολύ καλή προετοιμασία, προκειμένου να μην υπάρξει αιφνιδιασμός εκεί που έπρεπε. Είναι ενδεικτική η δήλωση, χθες, του Προέδρου της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη ότι είχε ενημερωθεί για τις προθέσεις της Αθήνας.

Διπλωματικές πηγές επιβεβαιώνουν ότι αντίστοιχες κινήσεις έγιναν και προς άλλες πλευρές, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα προκαλέσει η κίνηση της Αθήνας αναταραχή σε εταίρους και συμμάχους.

Με την ανακοίνωση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού επιτυγχάνονται ταυτόχρονα μια σειρά από επιδιώξεις:

- Η Αθήνα κλείνει μια εκκρεμότητα ετών, η οποία προκαλούσε διαρκείς τριβές με την ΕΕ. Η χώρα μας όφειλε ήδη από τον Μάρτιο 2021 να έχει καταθέσει τον ΘΧΣ, ως εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης που απορρέει από σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία. Τον Δεκέμβριο του 2021 εστάλη προειδοποιητική επιστολή από την Κομισιόν ενώ ακολούθησαν καταδικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, με πιο πρόσφατη στις 27 Φεβρουαρίου. Η καθυστέρηση στη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή Οδηγία δεν είναι βεβαίως ασύνδετη με την ανησυχία για τις πιθανές αντιδράσεις της Τουρκίας.

- Ο χάρτης που παρουσίασε η Αθήνα αποτυπώνει τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας της χώρα μας, οριοθετημένες και δυνητικές. Ουσιαστικά, δεδομένα που έχουν συμφωνηθεί ήδη και συμπληρωματικά τις ελληνικές θέσεις για την έκταση των θαλάσσιων ζωνών. Αυτό γίνεται σε ένα επίσημο έγγραφο, το οποίο θα κατατεθεί για χρήση της Κομισιόν και της ΕΕ.

- Με την αποτύπωση που γίνεται και την αναφορά ότι «στις μη οριοθετημένες περιοχές αποτυπώνεται η μέση γραμμή που καθορίζει το εξωτερικό όριο της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, μέχρι τη σύναψη συμφωνιών οριοθέτησης με γειτονικά κράτη, των οποίων οι ακτές είναι παρακείμενες ή αντικείμενες με τις ελληνικές ακτές», η ελληνική πλευρά απευθύνει σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι υπάρχει ο δρόμος της Χάγης για τον καθορισμό των ζωνών.

Αυτό, άλλωστε, κατέστησε σαφές και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος μιλώντας στον ΣΚΑΪ επανέλαβε την επιθυμία της Αθήνας να συνεχιστεί ο ελληνοτουρκικός διάλογος. «Θέλω να τονίσω ότι εάν αυτήν τη στιγμή έχουμε δύο εκδοχές, μία ελληνική και μία τουρκική, υπάρχει μία οδός που θα μπορούσε να την επιλύσει και αυτός είναι ο δρόμος του συνυποσχετικού να επιλυθεί η διαφορά αυτή για τον καθορισμό της ΑΟΖ και αυτό είναι πάντοτε που η Ελλάδα τηρεί», υπογράμμισε.

Η πρώτη αντίδραση της Τουρκίας, όπως αποτυπώθηκε σε ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ, ήταν στο πλαίσιο του αναμενόμενου από την Αθήνα. Η Άγκυρα έσπευσε να επισημάνει ότι οι ελληνικές θέσεις «δεν έχουν νομικές συνέπειες για την Τουρκία», ενώ προανήγγειλε ότι θα υποβάλει δικό της χάρτη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού στα Ηνωμένα Έθνη και στην UNESCO. Το κρατικό πρακτορείο Ανατολή δημοσίευσε έναν χάρτη που αποτυπώνει τις προθέσεις της τουρκικής πλευράς, χωρίς να αποτελεί επίσημη αποτύπωση των θέσεων της Αγκύρας.

Και οι δύο κινήσεις ήταν αναμενόμενες από την Αθήνα, καθώς, όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές, συζητήθηκαν ως πιθανές αντιδράσεις στα σενάρια που εξέτασε το ΚΥΣΕΑ, το οποίο συνεδρίασε λίγη ώρα μετά τις επίσημες ανακοινώσεις της Αθήνας. Η ελληνική πλευρά παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς το αμέσως προσεχές διάστημα θα καταστεί σαφές εάν η Άγκυρα θα επιδιώξει να κλιμακώσει την αντίδρασή της ή όχι.

