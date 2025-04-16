Τηλεφωνική επικοινωνία της υφ. Εξωτερικών με αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών ΗΠΑ

Η ηγεσία της Ελλάδας σε περιφερειακά ενεργειακά έργα, καθώς και ο επικείμενος Στρατηγικός Διάλογος ΗΠΑ-Ελλάδας που θα πραγματοποιθεί στην Αθήνα, βρέθηκαν στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κρίστοφερ Λαντάου, με την Ελληνίδα υφυπουργό Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Κρίστοφερ Λαντάου επιβεβαίωσε τη σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τον πολύτιμο ρόλο της Ελλάδας στην προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας.

Όπως σημειώνεται, «ο αναπληρωτής υπουργός εξήρε τις ισχυρές αμυντικές δαπάνες της Ελλάδας ως πρότυπο για τους άλλους Ευρωπαίους εταίρους. Ο δύο υφυπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν επίσης κοινές προτεραιότητες για τον τερματισμό της παράνομης μετανάστευσης, την ηγεσία της Ελλάδας σε περιφερειακά ενεργειακά έργα, καθώς και τον επικείμενο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ-Ελλάδας στην Αθήνα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.