Η μάχη της προανακριτικής και οι ψηφοφόροι του Κέντρου

Της Δώρας Αντωνίου

Ομαδικά πυρά δέχεται από την πλευρά της κυβέρνησης και της κυβερνητικής πλειοψηφίας το ΠΑΣΟΚ για την πρόταση που κατέθεσε και αφορά τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για συνολικά οκτώ πολιτικά πρόσωπα. Επί της ουσίας, βεβαίως, η αντιπαράθεση επικεντρώνεται στον πρώην υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμανλή.

Η επιχειρηματολογία που αναπτύσσεται από την πλευρά της κυβέρνησης έχει, ωστόσο, δύο διακριτά σκέλη: το πρώτο αφορά ξεκάθαρα το νομικό σκεπτικό της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, με την κυβερνητική πλευρά να επιδιώκει να το αποδομήσει σημείο προς σημείο. Την ίδια στιγμή, όμως, στελέχη της κυβέρνησης και της ΝΔ, με αφορμή τη συζήτηση για την προανακριτική, επιδιώκουν να αποδομήσουν πολιτικά το ΠΑΣΟΚ και κυρίως να διαβρώσουν τις αναφορές του στο χώρο του πολιτικού κέντρου.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, ούτε λίγο ούτε πολύ χαρακτήρισε χθες την πρόταση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ως συνέχεια της αντίληψης Βελόπουλου για τα Τέμπη. Μία μέρα πριν, πηγές της Ν.Δ. είχαν σπεύσει να επισημάνουν ότι «το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, έχει ζηλέψει τον ΣΥΡΙΖΑ και το Δόγμα Πολάκη που ήθελε αδιακρίτως «να μπουν κάποιοι στη φυλακή», αλλά και τις πρακτικές Παπαγγελόπουλου που προέτρεπε εισαγγελείς να «τραβήξουν μία δίωξη» χωρίς στοιχεία και να πάει ο άλλος να αποδείξει την αθωότητά του, αντιστρέφοντας πλήρως το τεκμήριο της αθωότητας».

Από την πλευρά της κυβερνητικής πλειοψηφίας επιδιώκουν και στη συζήτηση για τα Τέμπη και την προανακριτική, να προσδώσουν στο ΠΑΣΟΚ χαρακτηριστικά των ακραίων λαϊκιστικών και αντισυστημικών κομμάτων και φωνών και να το ομαδοποιήσουν με αυτά. Πρόκειται για τη φυσιολογική συνέχεια της σταθερής στρατηγικής που ξεδιπλώνει όλο το τελευταίο διάστημα η κυβερνητική πλειοψηφία, με στόχο την αποδόμηση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στα μάτια των ψηφοφόρων του πολιτικού Κέντρου. Είναι η δεξαμενή στην οποία η Ν.Δ. στρέφει την προσοχή της και επιδιώκει να ενισχύσει τα ερείσματά της εκεί, προκειμένου να αυξήσει τα ποσοστά της.

Σε αυτή τη δεξαμενή, μοναδικός αντίπαλος πλέον δείχνει να είναι το ΠΑΣΟΚ, οπότε τα κυβερνητικά πυρά στρέφονται προς αυτό. Ιδιαίτερα στην υπόθεση των Τεμπών, όπου είναι σαφές ότι οι ψηφοφόροι που έχουν στραφεί στην Πλεύση Ελευθερίας, ανεβάζοντάς την στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων, δεν πρόκειται να μετατοπισθούν προς τη ΝΔ.

Όμως, στην κυβέρνηση πιστεύουν ότι καθώς σταδιακά καταρρίπτονται διάφορες θεωρίες που αναπτύχθηκαν σε σχέση με τα Τέμπη και επηρέασαν ακόμα και το κεντρώο ακροατήριο, που φάνηκε, όπως κατεγράφη και δημοσκοπικά, να συμμερίζεται σε ένα βαθμό τις αναφορές σε πιθανή συγκάλυψη, υπάρχει πλέον δυνατότητα να επαναπροσεγγίσουν αυτό το ακροατήριο και να το κερδίσουν.

Έτσι, στρέφουν τα βέλη τους στο ΠΑΣΟΚ, με πρώτο στόχο να αποδυναμώσουν τον ισχυρισμό του ότι λειτουργεί θεσμικά και με βάση πραγματικά δεδομένα και νομικά επιχειρήματα. Σε αυτή την προσπάθεια που καταβάλλει η κυβερνητική πλειοψηφία, ίσως αποδειχθεί μεγαλύτερος αντίπαλος η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Τη στιγμή που η κυβέρνηση επιδιώκει να ταυτίσει το ΠΑΣΟΚ με την αντισυστημική ρητορική, η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, που προφανώς και δεν θέλει να χάσει έδαφος από το ΠΑΣΟΚ, σπεύδει να το κατηγορήσει ότι παραείναι συστημικό, σε βαθμό που κατέθεσε μια ελλιπή πρόταση, η οποία, κατά την κ. Κωνσταντοπούλου, είναι «με τόσες παραλείψεις, μια πρόταση που δεν περιέχει όλα τα κακουργήματα, μια πρόταση που δεν περιέχει όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, μια πρόταση που δεν περιέχει βεβαίως τον κ. Μητσοτάκη», όπως είπε χθες στη Βουλή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.