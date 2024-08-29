Ανδρουλάκης: «Θα κάνουμε ισχυρή την πατρίδα μας και τον λαό μας περήφανο»

Στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα παραγωγής εστίασε στην ομιλία του στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Επισήμανε την αποτυχία της κυβέρνησης με «έναν ΟΠΕΚΕΠΕ της διαφθοράς που άλλαξε πέντε προέδρους επί Νέας Δημοκρατίας. Σας κοροϊδεύουν με τις επιδοτήσεις και προσπαθούν να κρύψουν τις ευθύνες τους με το επιχείρημα ότι «φταίει η Ευρώπη». Όμως εν τέλει αποδείχτηκε ότι τέθηκε υπό ευρωπαϊκή εποπτεία ο ΟΠΕΚΕΠΕ, διότι είναι ανίκανος να μοιράσει τις επιδοτήσεις και τις ενισχύσεις».

Επανέλαβε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για ένα νέο ΕΚΑΣ για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους και κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.

Ως προς τη στεγαστική κρίση, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε ότι πρέπει να υπάρξουν προγράμματα κοινωνικών κατοικιών καθώς και «άνοιγμα κλειστών κατοικιών με παροχή κινήτρων στους ιδιοκτήτες όπως μηδενικό ΕΝΦΙΑ για να τα εντάξουν στη συνέχεια σε δεξαμενές κοινωνικών κατοικιών με χαμηλά ενοίκια».

Αναφερόμενος στην ακρίβεια και το αυξημένο κόστος ζωής, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε: «Η Τράπεζα της Ελλάδας προσδιορίζει τέσσερις τομείς με ολιγοπώλια. Ολιγοπώλιο στην ιδιωτική υγεία όπου δύο οικονομικά συμφέροντα κατέχουν το 76% των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. Ολιγοπώλιο στην εμπορία τροφίμων, την ενέργεια και τις τράπεζες».

Τέλος, σχετικά με το πολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται, σχολίασε: «Το 60% της αποχής των ευρωεκλογών ήταν μήνυμα απελπισίας. Δεν είμαστε εδώ για να διαχειριστούμε με τυχοδιωκτικό τρόπο την απελπισία του λαού, αλλά για να δείξουμε τον δρόμο των υπαρκτών λύσεων και της υπευθυνότητας. Να κάνουμε την πατρίδα μας ανθεκτική, ισχυρή και τον λαό μας περήφανο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

