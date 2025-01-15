Της Δώρας Αντωνίου

Με απευθείας επικοινωνία με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, και τον υποψήφιο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης τους ενημέρωσε τη μεν πρώτη για την απόφασή του να μην προτείνει ανανέωση της θητείας της και τον δεύτερο ότι θα είναι η πρότασή του για το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα. Σε συνάντηση που είχε με τον κ. Τασούλα το Σάββατο οριστικοποιήθηκε η υποψηφιότητα. Ο πρωθυπουργός με το τηλεοπτικό διάγγελμά του ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους έκανε αυτή την επιλογή. Πέραν όσων ο κ. Μητσοτάκης είπε, από το Μέγαρο Μαξίμου δίνουν ένα πλαίσιο για τους παράγοντες που επηρέασαν τις τελικές αποφάσεις, σε σχέση και με όσα ακούστηκαν τις τελευταίες ημέρες. Ετσι:

- Σε σχέση με την πιθανότητα μιας υποψηφιότητας του Ευάγγελου Βενιζέλου, όπως αναφέρεται βάρυναν στην τελική απόφαση δύο στοιχεία. Κατά πρώτον, δεν επιθυμούσε ο πρωθυπουργός να ενισχύσει την παραπολιτική φημολογία ότι όλες οι κινήσεις συντείνουν στην κατεύθυνση συμπόρευσης με το ΠΑΣΟΚ, με ορίζοντα την προοπτική συγκυβέρνησης. Παράλληλα, υπήρχε μεταξύ στελεχών του επιτελείου του Μεγάρου Μαξίμου προβληματισμός ότι ο κ. Βενιζέλος θα μπορούσε να ξεφύγει από τον θεσμικό του ρόλο με δημόσιες παρεμβάσεις και τοποθετήσεις.

- Επιδιώχθηκε να σταλεί ένα σαφές μήνυμα ότι η επίδειξη συναίνεσης δεν αποτελεί προνόμιο στελεχών με κεντροαριστερό πολιτικό προφίλ, κάτι που, όπως αναφέρουν ο κ. Τασούλας το έχει δείξει στην πράξη με τον τρόπο που λειτούργησε στη θητεία του ως Πρόεδρος της Βουλής και ότι αυτό δεν ήρθε ως φυσική συνέπεια της συναίνεσης στην εκλογή του σε εκείνη τη θέση. «Συναινετική εκλογή δε σημαίνει και συναινετική θητεία» αναφέρεται χαρακτηριστικά, με παραπομπή σε παραδείγματα άλλων Προέδρων της Βουλής που λειτούργησαν με τοξικό και διχαστικό τρόπο.

- Ήταν μια επιλογή που υπαγορεύτηκε σε ένα βαθμό και από τις τρέχουσες πολιτικές συνθήκες, καθώς ένας από τους λόγους για την υποψηφιότητα Τασούλα ήταν να υψωθεί ανάχωμα προς την ακροδεξιά, η οποία, όπως επισημαίνεται, πανευρωπαϊκά ενισχύεται, εξέλιξη που δεν μπορεί να αγνοηθεί.

- Ο κ. Τασούλας είναι αυτοδημιούργητος, με σημαντική προϋπηρεσία 25 χρόνων στη Βουλή και βαθιά γνώση του πολιτικού γίγνεσθαι, ενώ μέσω της Βουλής έχει ασκήσει διπλωματία και γνωρίζει τους διεθνείς συσχετισμούς.

Όλα αυτά, σε συνδυασμό με τους λόγους που ο κ. Μητσοτάκης ανέλυσε στη δημόσια τοποθέτησή του, οδήγησαν στην επιλογή Τασούλα. Από το πρωθυπουργικό επιτελείο, μάλιστα, επισημαίνεται ότι η συζήτηση που είχε ο κ. Μητσοτάκης με την κ. Σακελλαροπούλου έγινε σε εξαιρετικό κλίμα. Υπάρχει δε η αίσθηση ότι η απερχόμενη Πρόεδρος της Δημοκρατίας αισθάνεται άνετα με την επιλογή Τασούλα, με δεδομένο ότι πρόκειται για μια υποψηφιότητα με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά από τη δική της, οπότε δεν μπαίνει το ερώτημα γιατί να μην ανανεωθεί η δική της θητεία.

Όσον αφορά τις πρώτες αντιδράσεις από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και την αρνητική τοποθέτηση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης απέναντι στην επιλογή Τασούλα, από το Μαξίμου θέτουν το ερώτημα: «Όταν η Ν.Δ. ζητάει κοινή στάση απέναντι σε μια δική της επιλογή δεν υπάρχει συναίνεση; Μόνο όταν το ζητάει το ΠΑΣΟΚ μπορεί να προκύψει;».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.