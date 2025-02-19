Στη Βουλή διαβιβάστηκε χθες, από τον υπουργό Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα περί «ποινικής ευθύνης των υπουργών», ποινική δικογραφία.

Αυτή αφορά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κωνσταντίνο Καραμανλή, τον πρώην Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Χρήστο Σπίρτζη, τον πρώην Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη, τον πρώην Υφυπουργό αρμόδιο για θέματα Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών Μιχαήλ Παπαδόπουλο, τον πρώην Υφυπουργό αρμόδιο για θέματα Υποδομών του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών Γεώργιο Καραγιάννη, τον πρώην Υφυπουργό Μεταφορών και Υποδομών Νικόλαο Μαυραγάνη, και τον πρώην Υπουργό Επικρατείας και εκτελούντα χρέη Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών Γεώργιο Γεραπετρίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δικογραφία σχετίζεται με μήνυση τραυματία του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.