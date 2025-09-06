Η φορολογική τομή των 1,7 δισ., οι μεταρρυθμίσεις με ορίζοντα το 2030 και η πολιτική σταθερότητα

Της Δώρας Αντωνίου

Η έβδομη παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη ως πρωθυπουργού στη ΔΕΘ σήμερα, έρχεται σε μια ιδιαίτερη συγκυρία. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε μισό της δεύτερης θητείας της, ένα χρονικό σημείο που η εγχώρια πολιτική παράδοση θέλει οι κυβερνήσεις να καταγράφουν κάμψη. Η παρούσα κυβέρνηση δεν αποτελεί εξαίρεση, καθώς δημοσκοπικά βρίσκεται στο χειρότερο σημείο της από την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από τηΝ.Δ. το 2019. Το βήμα της ΔΕΘ είναι για την κυβερνητική ηγεσία ένα κομβικό σημείο, καθώς με επίκεντρο όσα πει σήμερα ο πρωθυπουργός, θα επιδιωχθεί ανάταξη της δημοσκοπικής εικόνας.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, οι βασικές κατευθύνσεις της ομιλίας του πρωθυπουργούς θα είναι δύο:

- η πρώτη θα αφορά τα οικονομικά μέτρα για το 2026. Οι ίδιες πηγές προσθέτουν ότι δεν πρόκειται να ακούσουμε ένα κατάλογο με επιμέρους μέτρα, αλλά μια μεγάλη τομή με αιχμή τη φορολογία, από τη μείωση της οποίας θα προκύψει αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος για την πλειονότητα των πολιτών. Το ύψος των μέτρων υπολογίζεται σε 1,7 δισ. και κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι σε αυτό το ποσό θα πρέπει να προστεθούν και τα 1,5 δισ. ευρώ των μόνιμων μέτρων, που ανακοινώθηκαν και θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από το Νοέμβριο, δηλαδή η ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων με 250 ευρώ και των ενοικιαστών με ένα ενοίκιο.

- η δεύτερη αφορά ένα πλαίσιο μεταρρυθμίσεων, που στόχος είναι να ολοκληρωθούν με ορίζοντα το 2030 και άρα ξεπερνούν τον ορίζοντα τετραετίας, άρα απαιτούνται ευρύτερες συναινέσεις για την υλοποίησή τους, όπως θα επισημάνει.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανατρέξει όχι απλά στις ομιλίες τους στη ΔΕΘ ως πρωθυπουργός, αλλά στην πρώτη παρουσία του εκεί, το 2016, ως επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και θα υπενθυμίσει τα τότε λεγόμενά του για μειώσεις φόρων και αύξηση εισοδήματος, για να αντιστοιχίσει με όσα σήμερα λέει και ακολουθούν την ίδια ακριβώς λογική και φιλοσοφία.

Πέραν των αναφορών στην οικονομία, στα μέτρα και τις παροχές, στο πολιτικό σκέλος της ομιλίας του ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να σταθεί ιδιαίτερα στο ρευστό διεθνές περιβάλλον και στις πολιτικές κρίσεις που εκδηλώνονται, για να αναδείξει τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας στην οποία επανέρχεται σταθερά το τελευταίο διάστημα.

Πάντως, από την κυβέρνηση κατέστησαν σαφές ότι δεν πρόκειται να αφήσουν αναπάντητη την όποια κριτική ασκείται. Και σχολίασαν άμεσα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στη χθεσινή ομιλία του στο συνέδριο του Economist, επισημαίνοντας ότι «Το μόνο στο οποίο δεν αλλάζει ο κ. Τσίπρας είναι η εμμονή του να παραθέτει ψευδή στοιχεία, όπως ότι η Ελλάδα αποκλίνει από τον μέσο όρο της Ευρώπης και ότι το κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα έχει μειωθεί στο 60%. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα συγκλίνει με την υπόλοιπη Ευρώπη, το κατά κεφαλήν εισόδημα έχει αυξηθεί στο 70% με ανοδική τάση και η χώρα έχει τους υψηλότερους αναπτυξιακούς ρυθμούς στην Ε.Ε, όταν επί των ημερών του κ. Τσίπρα ενώ σε όλη την Ευρώπη "έβρεχε" ανάπτυξη, ο ίδιος κρατούσε ομπρέλα με αποτέλεσμα να είμαστε ουραγοί στην Ε.Ε.».

