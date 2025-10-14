Οι βουλευτές του Σοσιαλιστικού κόμματος δεν θα στηρίξουν πρόταση μομφής εναντίον της κυβέρνησης μειοψηφίας του Σεμπαστιάν Λεκορνί, ανέφεραν πηγές του κόμματος στο πρακτορείο Reuters.

Η ριζοσπαστική αριστερά και η ακροδεξιά αντιπολίτευση στη Γαλλία, έχουν υποβάλει προτάσεις μομφής κατά της κυβέρνησης, όμως χρειάζονται τις ψήφους των Σοσιαλιστών για να ανατρέψουν τον Λεκορνί, αφού το συντηρητικό Ρεπουμπλικανό κόμμα έχει δηλώσει ότι, προς το παρόν, στηρίζει την κυβέρνηση.

Η στήριξη της κυβέρνησης και από τους Σοσιαλιστές σημαίνει ότι ο προϋπολογισμός που εισηγήθηκε ο Λεκορνί για το 2026 θα συζητηθεί από το κοινοβούλιο.

Νωρίτερα, στην ομιλία του στην Εθνοσυνέλευση, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλιστών Μπορίς Βαλό, χαρακτήρισε «απαράδεκτο» τον προϋπολογισμό, σημειώνοντας όμως ότι η προσφορά του Λεκορνί να αναστείλει τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού σηματοδοτεί μια νίκη για την Αριστερά. Ο Βαλό δεν δήλωσε ξεκάθαρα αν το κόμμα του θα καταψηφίσει τις δύο προτάσεις μομφής, λέγοντας μόνο ότι πιστεύει στον κοινοβουλευτικό διάλογο και θα φροντίσει ώστε οι δεσμεύσεις του πρωθυπουργού να μετατραπούν σε πράξεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

