Η Αθήνα, οι Βρυξέλλες, οι αποφάσεις για Ουκρανία και η αποστολή χερσαίων δυνάμεων

Οι εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας μετά τις πρωτοβουλίες και την κινητικότητα των ΗΠΑ βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής του Μεγάρου Μαξίμου με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να βρίσκεται, σύμφωνα με στενό συνεργάτη του, «σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τους υπουργούς Εξωτερικών και Αμυνας, για διαρκή αξιολόγηση των ραγδαίων εξελίξεων και των δεδομένων που εμπλουτίζονται κάθε στιγμή». Από το πρωθυπουργικό επιτελείο αναφέρουν ότι «κατά 3/4 η χθεσινή ημέρα αφορούσε επικοινωνίες του πρωθυπουργού με επίκεντρο το Ουκρανικό».

Ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετέχει σήμερα σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ).

Στην κυβέρνηση αναμένουν με ενδιαφέρον να δουν με ποιες θέσεις θα προσέλθουν στη συζήτηση οι ηγέτες του ΕΛΚ και τι στάση υιοθετούν απέναντι σε όσα εξελίσσονται με επίκεντρο την Ουκρανία. Παράλληλα, αναμένεται στην τηλεδιάσκεψη να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για όσα διημείφθησαν στη χθεσινή άτυπη σύνοδο που συγκάλεσε στο Παρίσι ο Εμανουέλ Μακρόν. Η διάσκεψη αναμένεται να ασχοληθεί ευρύτερα με το συνολικό πλαίσιο των σχέσεων Ευρώπης - ΗΠΑ, υπό το φως των νέων δεδομένων.

Η Αθήνα σταθερά υποστηρίζει τον συντονισμό και την ενεργοποίηση της Ευρώπης, προκειμένου να έχει λόγο και ρόλο στις εξελίξεις, πέρα από τους όποιους σχεδιασμούς γίνονται από την πλευρά της Ουάσιγκτον.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος χθες στην πρωτοβουλία Μακρόν, υπογράμμισε ότι «δεσμευτικές αποφάσεις για τις επόμενες ενέργειες και πολιτικές της Ε.Ε. μπορεί να ληφθούν μόνο σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου», προσθέτοντας ότι η Ελλάδα θα έχει ρόλο και λόγο στη λήψη αποφάσεων, ενώ επισήμανε ότι ήδη η χώρα μας έχει ενεργό, ουσιαστικό και εποικοδομητικό ρόλο στην αναθεώρηση των πολιτικών της Ε.Ε. για την άμυνα.

Τις αποφάσεις κεντρικά, σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναμένει η Αθήνα και όσον αφορά το αίτημα που έχει διατυπωθεί από την πλευρά των ΗΠΑ για συμμετοχή των Ευρωπαίων εταίρων του ΝΑΤΟ στην ειρηνευτική αποστολή που θα αναπτυχθεί στην Ουκρανία εφόσον επιτευχθεί συμφωνία. Οι ΗΠΑ, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα ξένων μέσων ενημέρωσης, με σχετικό αίτημα που απηύθυναν προς τους συμμάχους διερευνούν, μεταξύ άλλων, την προθυμία ή και τη δυνατότητα για αποστολή χερσαίων δυνάμεων, προκειμένου να στελεχωθεί η ειρηνευτική δύναμη.

Ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι υπάρχει σχετική κρούση από την αμερικανική πλευρά. «Ναι, έχουμε λάβει γνώση για το περιεχόμενο της επιστολής και θα υπάρξει μία ευρωπαϊκή αντίδραση, αντιμετώπιση ή ενέργεια» ανέφερε χθες, απαντώντας σε σχετική ερώτηση. Πρόσθεσε, δε, ότι «θα υπάρχει, ελπίζουμε, μία ενιαία ευρωπαϊκή αντίδραση. Για τέτοιες αντίστοιχες περιπτώσεις, η Ελλάδα έχει τοποθετηθεί και έχει απαντήσει. Οδηγός είναι η μέχρι τώρα στάση της και στην αποστολή αμυντικού εξοπλισμού, που έχει ένα μέτρο και μια συγκεκριμένη λογική. Αλλά, από εκεί και πέρα, για κάτι παραπάνω, ας μην προτρέχουμε».

Στην Αθήνα υπάρχει, πάντως, προβληματισμός για το γεγονός ότι η Ευρώπη έδειξε να έρχεται προ τετελεσμένων όσον αφορά τις εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας και το βασικό ερώτημα είναι, πλέον, κατά πόσο η Ευρώπη μπορεί να επιδείξει γρήγορα αντανακλαστικά και να καταφέρει να ακολουθήσει τον ρυθμό που τρέχουν οι εξελίξεις, ξεπερνώντας τις δυσκολίες που εκ των πραγμάτων προκαλεί ένας μηχανισμός λήψης αποφάσεων, που όχι λίγες φορές έχει αποδειχθεί δύσκαμπτος και χρονοβόρος.

