Από τα υγρά της αμαξοστοιχίας δημιουργήθηκαν τα εγκαύματα που ανέφεραν πυροσβέστες που επιχειρούσαν στα Τέμπη, σύμφωνα με τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά. Απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Νάσου Ηλιόπουλου, ο κ. Τουρνάς είπε ότι οι ιατρικές γνωματεύσεις που έλαβαν οι πυροσβέστες για τα εγκαύματά τους, αναγράφουν ως αιτία «πιθανά χημικά εγκαύματα» χωρίς να προσδιορίζονται οι ουσίες πρόκλησης των εγκαυμάτων.

Εντούτοις, σημείωσε ο κ. Τουρνάς, «με σχετικά έγγραφα και καταθέσεις που περιέρχονται στο σώμα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα για την πρόκληση χημικών εγκαυμάτων υλικά που απαιτούνται για τη λειτουργία της αμαξοστοιχίας, όπως είναι το ψυκτικό λάδι, οι ηλεκτρολύτες και τα υγρά της μπαταρίας» τα οποία «διατρέχουν με σωληνώσεις» το κάτω μέρος των βαγονιών.

Συγκεκριμένα, ο κ. Τουρνάς είπε ότι ήταν έξι οι πυροσβέστες που επιχειρούσαν στο νούμερο 3 βαγόνι, για απεγκλωβισμό ατόμου. «'Άλλοι πυροσβέστες έριχναν νερό στο νούμερο 2 βαγόνι που βρισκόταν στην οροφή του νούμερο 3 βαγονιού μετά τη σύγκρουση. Είχε πάρει φωτιά λοιπόν το νούμερο 2 βαγόνι το οποίο μετά τη σύγκρουση βρισκόταν από πάνω του, όπως φαίνεται και από το φωτογραφικό υλικό το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας. 'Άρα λοιπόν βρέθηκε από πάνω από το νούμερο 3 βαγόνι, είχε φωτιά, έριχναν νερό για να σβήσουν τη φωτιά και αυτό το νερό διαπερνούσε και έπεφτε κάτω στο νούμερο 3 βαγόνι στο οποίο ήταν οι έξι πυροσβέστες μεταξύ των οποίων και οι δύο, οι οποίοι για πρώτη φορά εκείνη τη στιγμή ανέφεραν, σύμφωνα με τις καταθέσεις, ότι όταν έπεσε το νερό στους δύο πυροσβέστες από τους έξι ένιωσαν τσούξιμο. Από τα υγρά λοιπόν τα οποία έσπασαν οι σωλήνες και έτρεχαν κάτω μαζί με το νερό που χρησιμοποιούσαν οι συνάδελφοί τους για να σβήσουν τη φωτιά έπεσαν και διαπέρασαν τη στολή τους τα υγρά και επομένως, δημιουργήθηκαν αυτά τα εγκαύματα».

Ο κ. Τουρνάς είπε ακόμη ότι «όλο αυτό το υλικό το έχουμε στείλει στον Εφέτη Ανακριτή, στον Εισαγγελέα έγκαιρα, άμεσα. Εντός μηνός ολοκληρώθηκε αυτή η διοικητική εξέταση. Απεστάλησαν όλα αυτά τα στοιχεία για χρήση και αξιολόγηση από τον διενεργούντα την προανάκριση και βέβαια από τον Εφέτη Ανακριτή».

Από την πλευρά του, ο κ. Ηλιόπουλος τόνισε ότι οι πυροσβέστες που ανέφεραν χημικά εγκαύματα «επιχειρούσαν μακριά από τη φωτιά, μακριά από θερμικό φορτίο». Επίσης, παρατήρησε ότι «δύο χρόνια μετά» δεν έχουν αποτελέσει οι στολές των πυροσβεστών στοιχεία της έρευνας και ότι δεν έγιναν αναλύσεις στις στολές για χημικές ουσίες. Επιχειρούν ακόμα με τις ίδιες στολές που είχαν, είπε ο κ. Ηλιόπουλος. Η αναφορά, δε, του κ. Ηλιόπουλου, στη συγκέντρωση που έχει προγραμματιστεί στις 28 Φεβρουαρίου κατά την οποία «θα υπάρχει πολύ οξυγόνο γιατί η απάντηση θα είναι ο δρόμος ό,τι και να κάνετε» σχολιάστηκε από τον κ. Τουρνά ότι «πολιτική εκμετάλλευση ενός τραγικού γεγονότος».

Ακολούθως, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, απάντησε σε επίκαιρη ερώτηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου με θέμα «την αναιτιολόγητη απομάκρυνση κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος από τον τόπο του Εγκλήματος των Τεμπών». Όπως είπε ο κ. Τουρνάς, έχει ήδη γίνει μία ένορκη διοικητική εξέταση. «Αμεσα διατάχθηκε μετά την πρώτη ενέργεια που έκαναν οι καθ' ύλην αρμόδιοι, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που εδρεύουν στη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού Λάρισας. Και είναι ψέμα ότι δεν έκαναν τίποτα αυτοί οι άνθρωποι εκεί που είχαν υποχρέωση να κάνουν. Αυτό, όμως, το οποίο έκαναν ήταν ελλιπές και γι' αυτό ακριβώς, όπως σας είπα, ο εφέτης ανακριτής που ορίστηκε αργότερα ζήτησε να γίνει συμπληρωματική πράξη διερεύνησης, έτσι ώστε να βοηθηθεί το ανακριτικό έργο. 'Αρα, λοιπόν, εκείνο το κομμάτι εξετάστηκε με ένορκη διοικητική εξέταση, αποδόθηκαν ευθύνες και πάμε παρακάτω» είπε ο κ. Τουρνάς και πρόσθεσε: «Στη συνέχεια, ο Εφέτης Ανακριτής [. . .] πράγματι, άσκησε και ποινικές διώξεις και ζήτησε επιπλέον πράγματα τα οποία βρίσκονται στη φάση της διερεύνησης. Διατάχθηκε και νέα διοικητική εξέταση για να δούμε τι ακριβώς είχε γίνει από τα υπηρεσιακά όργανα, αν έκαναν τη δουλειά τους όπως όφειλαν ή αν έκαναν πράξεις και παραλείψεις. Σε καμία περίπτωση, κανένας εξ ημών δεν πρόκειται και δεν επιθυμεί να συγκαλύψει κανέναν» διαβεβαίωσε ο κ. Τουρνάς.

Η κ. Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε «προκλητικό» να λέει η κυβέρνηση ότι στέκεται στο πλευρό της δικαιοσύνης, «όταν έχετε απομονώσει δύο λειτουργούς: Ο ένας μόνος του να κάνει την ανάκριση και η άλλη μόνη της να είναι αρμόδια για την παραπομπή σε συνθήκες ζοφερές και τρομακτικές, για τις οποίες η κυβέρνηση δεν λέει τίποτα. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση που δεν λέει τίποτε η κυβέρνηση δύο μήνες για αυτό το θέμα, πώς μπορεί να εξαφανίζεται το παιδί και τελικά να βρίσκεται νεκρό -εκπαιδευτικός ήταν ο γιος της εισαγγελέως- μετά από δύο μήνες, σε δύσβατη περιοχή, και να αναλαμβάνει τη βρώμικη δουλειά η ηγεσία του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, που έβγαζαν ανακοινώσεις ότι λυπούνται και θλίβονται και αγανακτούν για όποιον συσχετίζει αυτή την εξαφάνιση με την υπόθεση των Τεμπών. Τι ξέρουν; Μήπως ξέρετε και εσείς κάτι να μας πείτε; Γιατί εμείς είμαστε πάρα πολύ ανήσυχοι για τις συνθήκες υπό τις οποίες στραγγαλίζεται η όποια προοπτική αχειραγώγητης και ακηδεμόνευτης και ανεξάρτητης εκπλήρωσης δικαστικών και εισαγγελικών καθηκόντων» είπε η κα Κωνσταντοπούλου.

Στη δευτερολογία του κ. Τουρνάς ρώτησε την κα Κωνσταντοπούλου: «Ποιον προσπαθεί να συγκαλύψει κάποιος; Κάθε ενέργεια και κάθε πράξη των διοικητικών οργάνων εντάσσεται κατευθείαν στο αφήγημα της συγκάλυψης. Ακόμα και ένα τραγικό γεγονός, της απώλειας ενός νέου ανθρώπου, το εντάξατε απευθείας σ' αυτό το αφήγημα. Δεν αφήνετε καν να εξεταστεί κι αυτό από τους αρμόδιους, από τη δικαστική αρχή, αλλά ήδη το εντάξατε κατευθείαν και το χρησιμοποιείτε. Μιλάμε, λοιπόν, για μια πολιτική εκμετάλλευση» τόνισε ο κ. Τουρνάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

