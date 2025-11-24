Η αντίδραση του Τάιλερ Μακμπέθ στις αναφορές που γίνονται γι' αυτόν στην «Ιθάκη»

Παράκληση προς τον Αλέξη Τσίπρα να μην γίνεται χρήση του ονόματός του κάνει μέσω Instagram ο σύζυγος του Στέφανου Κασσελάκη, Τάιλερ Μακμπέθ, με αφορμή τις αναφορές που κάνει ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του «Ιθάκη».

Ειδικότερα ο Τάιλερ Μακμπέθ σε story στο Instagram κάνει mention στον λογαριασμό του Αλέξη Τσίπρα και γράφει: «Με όλο τον σεβασμό, ζητώ να μην χρησιμοποιηθεί το όνομά μου για οποιονδήποτε σκοπό μάρκετινγκ ή προώθησης σε σχέση με το βιβλίο σας. Με θερμούς χαιρετισμούς, Τάιλερ».

Ο Αλέξης Τσίπρας εξιστορεί διάλογο που είχε η σύζυγός του, Μπέτυ, με τον κ. Κασσελάκη όταν τον συνάντησε μετά την επιστροφή του από τις ΗΠΑ το καλοκαίρι του 2023: «Παρά το τζετ λαγκ, τον δέχτηκα στο σπίτι μου μαζί με τον σύζυγό του, Τάιλερ. Προς έκπληξή μου, γρήγορα συνειδητοποίησα ότι είχε έρθει για να μου ανακοινώσει την απόφαση του να είναι υποψήφιος για την προεδρία του κόμματος… Προσπάθησα να τον αποθαρρύνω…

» Κατά τη γνώμη μου, του τόνισα, ήταν μια παρακινδυνευμένη απόφαση, καθώς 'θα έτρωγε πολύ ξύλο, χωρίς να έχει καμία ελπίδα να εκλεγεί'. Ο ίδιος, όμως, ήταν απολύτως βέβαιος ότι θα εκλεγεί. Μου φάνηκε υπερφίαλος. Είχε τη βεβαιότητα όχι μόνο ότι θα εκλεγεί Πρόεδρος στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ότι σύντομα θα εκλεγεί και Πρωθυπουργός. Όταν έφυγαν, η Μπέτυ γυρίζει και μου λέει:

- 'Αυτός θα τα φάει τα μούτρα του!'

- 'Γιατί το λες;'

- 'Δεν άκουσες τι με ρώτησε; Σκοπεύουν να αποκτήσουν παιδιά και η αγωνία του είναι πως θα τα μεγαλώσουν στο Μαξίμου'.

- 'Και τι του απάντησες;'

- 'Αγάπη να υπάρχει και όλα γίνονται. Τι να του απαντήσω;'

Πηγή: skai.gr

