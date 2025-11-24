Στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο όπου έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.



Ο διάλογος πρωθυπουργού – ΠτΔ αναλυτικά:

Κυριάκος Μητσοτάκης

«Ήθελα να σας ενημερώσω και δια ζώσης για τις πολύ σημαντικές εξελίξεις στον τομέα αναβάθμισης της γεωπολιτικής θέσης της χώρας με αφορμή τις συμφωνίες για την ενέργεια... Καταδεικνύουν ότι η χώρα μας από μια περιφερειακή δύναμη καθίσταται πρωταγωνιστής αφενός ως πύλη εισόδου για το υγροποιημένο φυσικό αέριο μέχρι την Ουκρανία αφετέρου με τις έρευνες υδρογονανθράκων εντός των επόμενων 18 μηνών για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια» επισήμανε ο πρωθυπουργός.



«Θωρακίζει τη χώρα μας γεωπολιτικά και ενεργειακά. Και είναι απόδειξη ότι η επιμονή αναβάθμιση από την κυβέρνηση μας έχει απτά πια αποτελέσματα. Θα οδηγήσει σε περισσότερες επενδύσεις στον έλεγχο πηγών ενέργειας και σε μια πολύ σημαντική ενίσχυση των δημοσίων οικονομικών με ορίζοντα πια δεκατριών ετών εφόσον υπάρξουν αποτελέσματα από τις εξορύξεις. Και οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι σε περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών αναταράξεων έχουν μεγάλη σημασία γιατί η χώρα καθίσταται από παρακολούθησα πρωταγωνιστής».



Σε ό,τι αφορά τα μέτρα στήριξης κοινωνίας, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι πρώτο μέλημα κυβέρνησης μας η θωράκιση του εισοδήματος απέναντι στην επιμονή ακρίβεια. «Παγκόσμιο μεν φαινόμενο, αλλά είμαστε σε θέση να μπορούμε να στηρίξουμε την κοινωνία έμπρακτα ενώ άλλες χώρες παίρνουν μέτρα λιτότητας».



Σήμερα καταβάλλονται τα 250 ευρώ τακτική στήριξης πια σε χαμηλό συνταξιούχους και τέλος της εβδομάδας η επιστροφή ενός ενοικίου.



Κι από αρχές επόμενου έτους 1,76 δισεκ. ευρώ μεγάλης φορολογικής μεταρρύθμισης θα εφαρμοστεί από 1/1/2026. Θα δουν στα εκκαθαριστικά τους αύξηση του μισθού.



Είπε ότι για την περιφέρεια πάνω από 12.000 χωριά και οικισμοί δεν θα πληρώνουν καθόλου ΕΝΦΙΑ. Κι αυτό θα φέρει ανακούφιση.



Για την Ήπειρο ο πρωθυπουργός σημείωσε πως ήδη έχει φθάσει κυβερνητικό κλιμάκιο για να καταγράψει τις ζημιές. «Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε η Ήπειρος να συνέλθει από τις μεγάλες βροχοπτώσεις που την ταλαιπώρησαν».

Κωνσταντίνος Τασούλας

Από πλευράς του, ο ΠτΔ δήλωσε βέβαιος ότι η επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου θα σηματοδοτήσει και τη βοήθεια αποκατάστασης αυτών των ζημιών που πρέπει το συντομότερο δυνατόν να αποκατασταθούν.

Για την καθημερινότητα και την προσπάθεια της κυβέρνησης να τη βελτιώσει και τη γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας, σημείωσε πως και τα δύο συνδέονται, γιατί τελικά ακόμα και η γεωστρατηγική εξέλιξη της χώρας αξιοποιούμενης ως διόδου του αμερικανικού φυσικού αερίου έχει σχέση με την καθημερινότητα. «Εφόσον ενεργοποιηθεί όπως και οι έρευνες υδρογονανθράκων θα σημάνει την ύπαρξη άφθονης και φθηνότερης ενεργείας για τον Έλληνα καταναλωτή» εξήγησε.



«Είναι σημαντικό γιατί η χώρα ρίχνει άγκυρα ως πάροχος ενέργειας στην Ευρώπη. Αποκτά τεράστια διάσταση όχι μόνο οικονομική και εμπορική, αλλά και γεωπολιτική. Γιατί μια χώρα που είναι πάροχος ενέργειας άρα πάροχος κυριαρχίας είναι μια ώρα που στηρίζουμε που δεν μπορεί να αποσταθεροποιηθεί από εξωγενείς παράγοντες. Άρα η χώρα η πολιτεία μας θα επωφεληθεί σημαντικά».



«Δεν διστάζω να χαρακτηρίσω αυτές τις εξελίξεις ιστορικές, και είναι βέβαιο ότι μας υπερβαίνουν γιατί εξασφαλίζουν στην Ελλάδα μακροπρόθεσμα γεωπολιτική σταθερότητα σε εποχή ταραχώδους αλλαγής των δεδομένων» πρόσθεσε ο κ. Τασούλας.



«Η γεωγραφία μας άλλωστε, είναι πηγή απειλών και κινδύνων, κι άλλοτε εθνικών ανορθώσεων. Να αξιοποιήσουμε τη γεωγραφική μας θέση» κατέληξε.

