Η άνοδος των κομμάτων «δεξιότερα» της ΝΔ και τα «αντίδοτα» της κυβέρνησης

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Στην αλλαγή των συσχετισμών που καταγράφεται εδώ και αρκετό καιρό στις δημοσκοπήσεις, και βρίσκει ήδη αποτύπωμα και στο εσωτερικό της Βουλής με τα τεκταινόμενα στον ΣΥΡΙΖΑ που φαίνεται να δίνει τη «σκυτάλη» της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο ΠΑΣΟΚ, στρέφει το βλέμμα της κυβέρνησης, εστιάζοντας εκτός από το ΠΑΣΟΚ και στα κόμματα «δεξιότερα» της. Η άνοδος που συνεχίζουν να καταγράφουν και στις τελευταίες μετρήσεις Ελληνική Λύση και Φωνή της Λογικής, αλλά και η σταθερή παρουσία της Νίκης στα ποσοστά που της επιτρέπουν είσοδο στο Κοινοβούλιο, τίθενται στο «ζύγι» του Μεγάρου Μαξίμου, αναζητώντας αναχώματα.

Στη δημοσκόπηση της Opinion Poll, το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου, η «Ελληνική Λύση», καταλαμβάνει την τρίτη θέση, εκτοπίζοντας στην τέταρτη το ΚΚΕ και στην πέμπτη τον ΣΥΡΙΖΑ ενώ αξιοσημείωτη είναι και η άνοδος του κόμματος της Αφροδίτης Λατινοπούλου, «Φωνή της Λογικής», η οποία φτάνει το 5,8% αφήνοντας πίσω του, στο όριο για είσοδο στη Βουλή, τη «Νίκη» του Δημήτρη Νατσιού με ποσοστό 3,00%.

Αυτή η δημοσκοπική εικόνα, μπορεί να μη χτυπάει κόκκινο συναγερμό στην κυβερνητική πλευρά, αλλά δεν υποτιμάται κιόλας στις συσκέψεις, που εξετάζουν την ανάγκη ή μη, αναθεώρησης της στρατηγικής έναντι των δεξιότερων κομμάτων της ΝΔ.

Η πρώτη αντίδραση των κυβερνητικών στελεχών είναι να παραπέμπουν στη συνεχιζόμενη και εξακολουθητική πολιτική της κυβέρνησης προς βελτίωση της καθημερινότητας και του εισοδήματος των πολιτών, χωρίς όμως να μην εστιάζουν και σε αρρυθμίες που καταγράφονται κατά καιρούς οι οποίες θα πρέπει να εξαλειφθούν.

Άλλωστε, το Μέγαρο Μαξίμου διαχωρίζει τα κόμματα δεξιά της ΝΔ από τους ψηφοφόρους που δηλώνουν ότι προτίθενται να τα στηρίξουν στις επόμενες εκλογές. Εκτιμάται δε, όπως επανειλημμένα έχει τονίσει και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ότι υπάρχει μπροστά μία τριετία, μέχρι να στηθούν οι επόμενες κάλπες, το 2027, ώστε οι πολίτες τότε να κρίνουν εκ του αποτελέσματος της κυβερνητικής πολιτικής, τα έργα και τις πράξεις της.

Το θέμα ελάφρυνσης και βελτίωσης της καθημερινότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της κυβέρνησης, διαμηνύεται με κάθε ευκαιρία, επενδύοντας ιδιαίτερα στην υλοποίηση όλων των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων, που έχουν εξαγγελθεί και προγραμματιστεί για τη δεύτερη κυβερνητική θητεία της ΝΔ, με κοινωνικό πρόσημο. Κρίσιμο παράγοντα που θα υπηρετήσει αυτόν τον σκοπό, αποτελεί η ανάπτυξη, η οποία ήδη δίνει ενθαρρυντικά σημάδια. «Έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση που είναι σε θέση να υλοποιεί μεταρρυθμίσεις. Συνεχίζουμε να προσελκύουμε επενδύσεις. Είχαμε χρονιά-ρεκόρ στον τουρισμό. Κάνουμε σημαντικές επενδύσεις σε τομείς αιχμής, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας. Πιστεύω ότι έχουμε μια πολύ καλή ιστορία ανάπτυξης, η οποία σίγουρα προσελκύει το ενδιαφέρον της διεθνούς οικονομικής κοινότητας. Αναμένω ότι η ελληνική ανάπτυξη θα συνεχίσει να αποφέρει αποτελέσματα» δήλωσε ο πρωθυπουργός, στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg.

Επειδή όμως, στο Μέγαρο Μαξίμου αντιλαμβάνονται ότι, όλα αυτά μπορεί να ακούγονται πολύ μακρινά σε εκείνους που παλεύουν με την καθημερινότητα και τις ανάγκες της, που δυσκολεύονται να καλύψουν, είναι σε διαρκή εγρήγορση για τυχόν ζητήματα που ανακύπτουν. Σε αυτό το πλαίσιο ετοιμότητας εντάσσεται και η άμεση αντίδραση του Υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Θοδωρή Σκυλακάκη, στις νέες πιέσεις που ασκεί η αύξηση στη χονδρική τιμή του ρεύματος. «Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε αυτές τις τιμές, που δεν αντανακλούν πραγματικά κόστη, να περάσουν στον καταναλωτή» δήλωσε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας παρέμβασης, εφόσον χρειαστεί. Το πώς θα γίνει αυτό θα φανεί μετά και από τη συνάντηση που θα υπάρξει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. "Προτιμώ να είναι μια μόνιμη λύση για έκτακτες περιστάσεις αλλά δεν αποκλείω να είναι μια έκτακτη λύση για μόνιμες περιστάσεις" είπε ο κ. Σκυλακάκης.

Πηγή: skai.gr

