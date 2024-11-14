Φλωρίδης: Η ελληνική δικαιοσύνη μπαίνει οριστικά στον 21ο αιώνα

«Πλέον η ελληνική δικαιοσύνη μπαίνει οριστικά στον 21ο αιώνα από τον 19ο που βρίσκεται. Αυτό σημαίνει ταχεία απονομή, αποτελεσματική δικαιοσύνη και ανταπόκριση στον συνταγματικό της ρόλο, διότι δικαιοσύνη που δεν αποδίδεται εγκαίρως παύει να είναι δικαιοσύνη». Αυτό τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στο Export Summit X, που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων- ΣΕΒΕ.

Ο κ. Φλωρίδης αναφέρθηκε στο μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης στον τομέα της Δικαιοσύνης κάνοντας λόγο για «σχέδιο πλήρους αναρρύθμισης» και «θεμελιώδεις μεταβολές». Αποκάλυψε δε, ότι τα λόγια που του μετέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναθέτοντάς του το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο ήταν «εάν μπορείς να "σπάσεις αβγά", δεν γίνεται αλλιώς».

Αναλύοντας το σχέδιο μεταρρύθμισης που υλοποιεί το υπουργείο ο κ. Φλωρίδης αναφέρθηκε στα εξής:

*** Δικαστικός Χάρτης: «Ο νόμος ψηφίστηκε και άρχισε να εφαρμόζεται από τις 16 Σεπτεμβρίου και είναι σε πλήρη εφαρμογή. Κάποιοι προέβλεπαν ότι θα γίνει χαλασμός Κυρίου στην Ελλάδα, δεν έγινε απολύτως τίποτα. Με την αλλαγή αυτή έχουμε επιπλέον 1000 δικαστές - ειρηνοδίκες που γίνονται πρωτοδίκες, μπήκαν στην δικαιοδοτική λειτουργία της χώρας και εξελίσσεται η επιμόρφωσή τους- θα είναι απολύτως έτοιμοι μέχρι τον Μάιο», είπε ο κ. Φλωρίδης, ενώ ανέφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα το Πρωτοδικείο Αθηνών όπου προστέθηκαν επιπλέον πέντε δικαστήρια, και με την αύξηση των δικαστών από 400 σε 750 εκτιμάται ότι θα εκδικάζονται 20.000 ποινικές υποθέσεις παραπάνω ανά έτος.

*** Επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης: Ο υπουργός επανέλαβε τον στόχο στο τέλος της κυβερνητικής θητείας ο χρόνος των τελεσίδικων αποφάσεων να φτάσει τις 630 μέρες - που είναι ο μέσος όρος των χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης - από 1500 με 1600 μέρες που είναι σήμερα.

*** Νέα Πολιτική Δικονομία και εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών: Χαρακτήρισε τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ως «δομική μεταβολή» και προσδιόρισε την ψήφιση του την προσεχή άνοιξη, ενώ για τους εναλλακτικούς τρόπου επίλυσης διαφορών (διαμεσολάβηση, δικαστική διαμεσολάβηση, διαιτησία) ο υπουργός ανέφερε ότι θα συγκεντρωθούν σε ενιαίο Κώδικα, τον «καλύτερο ίσως κώδικα παγκοσμίως». Για το συγκεκριμένο θέμα επισήμανε ότι το πρότυπο είναι η Ιταλία όπου το 30% των υποθέσεων αφαιρέθηκε από τα δικαστήρια και επιλύεται με εναλλακτικούς τρόπους.

*** Μεταφορά δικαστικής ύλης από τα δικαστήρια σε δικηγόρους και ψηφιακή μετάβαση: Όσον αφορά στην μεταφορά δικαστηριακής ύλης (εγγραφές - εξαλείψεις προσημειώσεων, ένορκες βεβαιώσεις κ.ά.) ο υπουργός είπε ότι από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα πήγαν 18.500 φάκελοι σε δικηγόρους και εκδόθηκαν περίπου 140.000 ένορκες βεβαιώσεις. Η ψηφιακή μετάβαση, δε, προχωρά και θα εξελιχθεί μέχρι τον Ιούνιο

Για το Μετρό Θεσσαλονίκης

Αναφερόμενος στο Μετρό της Θεσσαλονίκης και με αφορμή αντιδράσεις για το λογότυπο του έργου, ο κ. Φλωρίδης σχολίασε τα εξής: «Η Θεσσαλονίκη είναι κάποιοι που εμφανίζονται να την εκπροσωπούν και την δυσφημούν τόσο πολύ που την δείχνουν σαν να τρώγεται με τα ρούχα της [...] Η εικόνα της Θεσσαλονίκης βγαίνει από πέντε παλαβούς οι οποίοι όμως δεν αφορούν τη Θεσσαλονίκη αυτή, η οποία πρέπει να εμφανίζεται σαν μία πόλη που γκρινιάζει διαρκώς. Η συμμετοχή μου στην κεντρική πολιτική ζωή δεν μου έδωσε την εικόνα ότι το κέντρο έχει κάτι με τη Θεσσαλονίκη. Το Μετρό δεν το πολέμησε η Αθήνα, καθυστέρησε πέντε χρόνια επειδή το πολεμούσε ένα κομμάτι της Θεσσαλονίκης και κόστισε στον Έλληνα πολίτη 1 δισ. ευρώ περισσότερο από ό,τι εάν κάποιοι δεν το πολεμούσαν [...] Θα είχε κατασκευαστεί διπλάσια απόσταση με τα χρήματα αυτά».

Στο πάνελ της ίδιας ενότητας με θέμα «Οι μεταρρυθμίσεις της ελληνικής δικαιοσύνης ευνοούν τις επενδύσεις», συμμετείχαν η πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος-ΣΒΕ, Λουκία Σαράντη, και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων-ΣΕΒΕ Συμεών Διαμαντίδης. Η κα. Σαράντη υπογράμμισε ότι ο ΣΒΕ θα στηρίξει με κάθε δύναμη οποιαδήποτε μεταρρυθμιστική προσπάθεια που γίνεται στον τομέα της Δικαιοσύνης, ενώ έθιξε το θέμα της περιφερειακής ανισότητας που «δυστυχώς μεγαλώνει». Από την πλευρά του, ο κ. Διαμαντίδης στάθηκε στο Μετρό της Θεσσαλονίκης, επισημαίνοντας ότι παρότι άργησε «έχουμε το πιο σύγχρονο της Ευρώπης» και αναφέρθηκε στην περίπτωση του πρώην Στρατοπέδου Γκόνου όπου κατόπιν συμφωνίας όλων των φορέων της πόλης αποφασίστηκε η ανάπτυξη ενός logistic center. Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Σύνθια Σάπικα.

Στέλιος Τζιαμαντάνης

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

