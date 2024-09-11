Στην μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, στις αυξήσεις που θα γίνουν στις συντάξεις, στις αλλαγές στο επίδομα ανεργίας αλλά και για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, μίλησε σήμερα, Τετάρτη η υπουργός Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως.

Σχετικά με τη μείωση κατά 1 μονάδα στις ασφαλιστικές εισφορές από 1-1-2025 η κυρία Κεραμέως υποστήριξε πως με αυτό το μέτρο μειώνεται το κόστος για την εργασία, τονώνεται η απασχόληση και δίνονται νέα κίνητρα για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας.

Η υπουργός διευκρίνισε ότι «την πενταετία 2019-2024 και πλέον 2025, την 6ετιά δηλαδή, θα έχουμε μια μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες».

Η κυρία Κεραμέως αναφέρθηκε και στον δείκτη ανεργίας λέγοντας ότι έπεσε για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια κάτω από το 10%.

Για τις αυξήσεις στις συντάξεις

«Εκτιμάται ότι θα κυμανθεί 2,2-2,5%» είπε η κυρία Κεραμέως διευκρινίζοντας ότι το ακριβές ποσοστό θα οριστικοποιηθεί το Δεκέμβριο ανάλογα και με το πόσο θα είναι ο πληθωρισμός.

Επισήμανε ότι περίπου 2.000.000 συνταξιούχοι θα δουν αύξηση στις συντάξεις.

Για το επίδομα ανεργίας

Η κυρία Κεραμέως δήλωσε ότι η φιλοσοφία του συγκεκριμένου επιδόματος είναι ίδια τα τελευταία 70 χρόνια. Για το λόγο αυτό υποστήριξε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει ένα πιλοτικό πρόγραμμα που στοχεύει στη φιλοσοφία και έχει 2 άξονες

1 να γίνει πιο δίκαιο στο πως θα δίνεται και

2. στήριξη ευάλωτων συμπολιτών και παρακίνηση εύρεση εργασίας

Για την ψηφιακή κάρτα εργασίας

Τέλος, η κυρία Κεραμέως ανέφερε ότι από σήμερα ξεκινάει η πιλοτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε τουρισμό και εστίαση.

Όπως είπε είναι σημαντική γιατί στοχεύει στο να προστατεύσει τον εργαζόμενο.

«Ο στόχος είναι να καταγράφεται ο πραγματικός χρόνος που δουλεύει ο εργαζόμενος για να αμείβεται γι΄αυτό το χρόνο.



