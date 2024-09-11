Στην μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, στις αυξήσεις που θα γίνουν στις συντάξεις, στις αλλαγές στο επίδομα ανεργίας αλλά και για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, μίλησε σήμερα, Τετάρτη η υπουργός Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως.
Σχετικά με τη μείωση κατά 1 μονάδα στις ασφαλιστικές εισφορές από 1-1-2025 η κυρία Κεραμέως υποστήριξε πως με αυτό το μέτρο μειώνεται το κόστος για την εργασία, τονώνεται η απασχόληση και δίνονται νέα κίνητρα για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας.
Η υπουργός διευκρίνισε ότι «την πενταετία 2019-2024 και πλέον 2025, την 6ετιά δηλαδή, θα έχουμε μια μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες».
Η κυρία Κεραμέως αναφέρθηκε και στον δείκτη ανεργίας λέγοντας ότι έπεσε για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια κάτω από το 10%.
Για τις αυξήσεις στις συντάξεις
«Εκτιμάται ότι θα κυμανθεί 2,2-2,5%» είπε η κυρία Κεραμέως διευκρινίζοντας ότι το ακριβές ποσοστό θα οριστικοποιηθεί το Δεκέμβριο ανάλογα και με το πόσο θα είναι ο πληθωρισμός.
Επισήμανε ότι περίπου 2.000.000 συνταξιούχοι θα δουν αύξηση στις συντάξεις.
Για το επίδομα ανεργίας
Η κυρία Κεραμέως δήλωσε ότι η φιλοσοφία του συγκεκριμένου επιδόματος είναι ίδια τα τελευταία 70 χρόνια. Για το λόγο αυτό υποστήριξε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει ένα πιλοτικό πρόγραμμα που στοχεύει στη φιλοσοφία και έχει 2 άξονες
1 να γίνει πιο δίκαιο στο πως θα δίνεται και
2. στήριξη ευάλωτων συμπολιτών και παρακίνηση εύρεση εργασίας
Για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
Τέλος, η κυρία Κεραμέως ανέφερε ότι από σήμερα ξεκινάει η πιλοτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε τουρισμό και εστίαση.
Όπως είπε είναι σημαντική γιατί στοχεύει στο να προστατεύσει τον εργαζόμενο.
«Ο στόχος είναι να καταγράφεται ο πραγματικός χρόνος που δουλεύει ο εργαζόμενος για να αμείβεται γι΄αυτό το χρόνο.
- Στο 2ο Δημοτικό Γλυφάδας ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την έναρξη της σχολικής χρονιάς - Δείτε φωτογραφίες
- Θεοδωρικάκος στον ΣΚΑΪ: Φθηνότερο από πέρυσι το καλάθι του μαθητή - Οι προτάσεις Ντράγκι αποτελούν θετική προοπτική
- Τζάκρη στον ΣΚΑΪ: «Πρέπει να είναι υποψήφιος ο Κασσελάκης - Προβοκάτσια όσα λέγονται ότι κάνει νέο κόμμα»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.