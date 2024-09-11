Λογαριασμός
Κεραμέως στον ΣΚΑΪ: Ξεκινά σήμερα πιλοτικά η ψηφιακή κάρτα σε τουρισμό και εστίαση - Πώς θα καταβάλλεται το επίδομα ανεργίας

Η υπουργός υποστήριξε για το επίδομα ανεργίας ότι θα βασίζεται σε 2 άξονες ενώ για την  ψηφιακή κάρτα είπε ότι στοχεύει στο να προστατεύσει τον εργαζόμενο

Νίκη Κεραμέως

Στην μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, στις αυξήσεις που θα γίνουν στις συντάξεις, στις αλλαγές στο επίδομα ανεργίας αλλά και για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, μίλησε σήμερα, Τετάρτη η υπουργός Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως. 

Σχετικά με τη μείωση κατά 1 μονάδα στις ασφαλιστικές εισφορές από 1-1-2025 η κυρία Κεραμέως υποστήριξε πως με αυτό το μέτρο μειώνεται το κόστος για την εργασία, τονώνεται η απασχόληση και δίνονται νέα κίνητρα για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. 

Η υπουργός διευκρίνισε ότι «την πενταετία 2019-2024 και πλέον 2025, την 6ετιά δηλαδή, θα έχουμε μια μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες». 

Η κυρία Κεραμέως αναφέρθηκε και στον δείκτη ανεργίας λέγοντας ότι έπεσε για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια κάτω από το 10%. 

Για τις αυξήσεις στις συντάξεις

«Εκτιμάται ότι θα κυμανθεί 2,2-2,5%» είπε η κυρία Κεραμέως διευκρινίζοντας ότι το ακριβές ποσοστό θα οριστικοποιηθεί το Δεκέμβριο ανάλογα και με το πόσο θα είναι ο πληθωρισμός.

Επισήμανε ότι περίπου 2.000.000 συνταξιούχοι θα δουν αύξηση στις συντάξεις.

Για το επίδομα ανεργίας

Η κυρία Κεραμέως δήλωσε ότι η φιλοσοφία του συγκεκριμένου επιδόματος είναι ίδια τα τελευταία 70 χρόνια. Για το λόγο αυτό υποστήριξε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει ένα πιλοτικό πρόγραμμα που στοχεύει στη φιλοσοφία και έχει 2 άξονες 

1 να γίνει πιο δίκαιο στο πως θα δίνεται και
2. στήριξη ευάλωτων συμπολιτών και παρακίνηση εύρεση εργασίας

Για την ψηφιακή κάρτα εργασίας

Τέλος, η κυρία Κεραμέως ανέφερε ότι από σήμερα ξεκινάει η πιλοτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε τουρισμό και εστίαση.

Όπως είπε είναι σημαντική γιατί στοχεύει στο να προστατεύσει τον εργαζόμενο.  

«Ο στόχος είναι να καταγράφεται ο πραγματικός χρόνος που δουλεύει ο εργαζόμενος για να αμείβεται γι΄αυτό το χρόνο. 
 

