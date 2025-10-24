Ανοικτή συζήτηση πραγματοποίησε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Παλαιστινιακού ζητήματος, με παρέμβαση και της ελληνικής αντιπροσωπείας.

Τα κράτη-μέλη ενημέρωσε ο Αναπληρωτής Ειδικός Συντονιστής για τη Διαδικασία Ειρήνης στη Μέση Ανατολή, Ραμίς Αλακμπαρόφ. Ο ίδιος επισήμανε: «Μετά από δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου και ανείπωτης ανθρώπινης οδύνης, έχουμε τώρα την ευκαιρία να κλείσουμε ένα σκοτεινό κεφάλαιο» της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης.

Ο κ. Αλακμπαρόφ εξήρε τη Συμφωνία της 9ης Οκτωβρίου, βασισμένη στο 20 σημείων σχέδιο του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι «εξασφάλισε κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση ομήρων στη Γάζα». Τη χαρακτήρισε ως «αποτέλεσμα μιας αξιοσημείωτης διπλωματικής προσπάθειας των Ηνωμένων Πολιτειών, του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας». Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι «οι ισορροπίες παραμένουν εξαιρετικά εύθραυστες» και πως «μια επιστροφή στη σύγκρουση πρέπει να αποφευχθεί με κάθε κόστος».

Περιγράφοντας την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα ως «συγκλονιστική», ο Αναπληρωτής Ειδικός Συντονιστής τόνισε πως πολλές οικογένειες παραμένουν εκτοπισμένες και ότι «οι επείγουσες ανάγκες είναι τεράστιες - στην υγεία, τη στέγαση, το νερό, την αποχέτευση, τα τρόφιμα και τα μέσα διαβίωσης».

Παρουσιάστηκε το 60 ημερών σχέδιο ανταπόκρισης του ΟΗΕ, που αποσκοπεί στην αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών, τη διεύρυνση των διαύλων πρόσβασης και την ασφαλή μετακίνηση του προσωπικού. Από την έναρξη της εκεχειρίας, οι αποστολές βοήθειας έχουν αυξηθεί κατά 46%, όμως, σύμφωνα με τον κ. Αλακμπαρόφ, «αυτό δεν είναι αρκετό». Κάλεσε για «περισσότερα σημεία διέλευσης, συνεχή παροχή καυσίμων και επιχειρησιακό χώρο για τον ΟΗΕ και τις ΜΚΟ».

Χαιρέτισε τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης της 22ας Οκτωβρίου, η οποία επαναβεβαίωσε την υποχρέωση του Ισραήλ «να συνεργάζεται καλόπιστα με τα Ηνωμένα Έθνη» και να διευκολύνει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Αναφερόμενος στη Δυτική Όχθη, ο κ. Αλακμπαρόφ καταδίκασε τη συνεχιζόμενη βία και τις «απαράδεκτες πράξεις εποίκων» κατά τη συγκομιδή ελιάς. Ζήτησε λογοδοσία και την επιστροφή των εκτοπισμένων Παλαιστινίων.

Τόνισε ότι το επικείμενο Συνέδριο Ανασυγκρότησης του Καΐρου, το οποίο θα συνδιοργανώσουν η Αίγυπτος, η Παλαιστινιακή Αρχή και τα Ηνωμένα Έθνη, θα αποτελέσει καθοριστικό βήμα για την ανάκαμψη της Γάζας.

Ο ΟΗΕ, όπως υπογράμμισε, παραμένει προσηλωμένος «στην ολοκλήρωση της κατοχής και στην υλοποίηση της λύσης των δύο κρατών - Ισραήλ και Παλαιστίνη που θα ζουν πλάι πλάι με ειρήνη και ασφάλεια, στα προ του 1967 σύνορα, με την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα και των δύο κρατών».

Θέσεις κρατών-μελών και παρέμβαση της Ελλάδας

Η πλειονότητα των κρατών-μελών εξέφρασε την υποστήριξή της προς τη νεότερη εκεχειρία στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι πρέπει να αξιοποιηθεί η τρέχουσα δυναμική για την προώθηση μιας διαρκούς ειρήνης.

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας, πρέσβης Ανθή Μπαλτά, καλωσόρισε θερμά το σχέδιο που προωθήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο, όπως ανέφερε, άνοιξε τον δρόμο για την εκεχειρία στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων. Επισήμανε πως αυτό αντανακλά σημαντική διεθνή κινητοποίηση και συντονισμό.

Υπογράμμισε τη δέσμευση της Ελλάδας για τις εξελίξεις της «επόμενης ημέρας», αναφερόμενη στη συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Διάσκεψη Ειρήνης στην Αίγυπτο. Εξέφρασε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συμβάλει στην ανοικοδόμηση της Γάζας και στη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας, καλώντας όλα τα μέρη να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους και να επιδείξουν σύνεση και αυτοσυγκράτηση.

Η κ. Μπαλτά εξέφρασε έντονη ανησυχία για την επέκταση των εποικισμών και τη βία των εποίκων, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων κατά χριστιανικών κοινοτήτων στη Δυτική Όχθη. Τόνισε, επίσης, ότι έχει έρθει η στιγμή να χαραχθεί μια πορεία προς διαρκή ειρήνη και ασφάλεια, στη βάση της λύσης των δύο κρατών.

