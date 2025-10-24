Θέματα γυναικείας ενδυνάμωσης, εκπροσώπησης, απασχόλησης και επιχειρηματικότητας με έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη και τις στρατηγικές στήριξης της γυναίκας σε όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων της, εξετάστηκαν στη συνάντηση που είχε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου με τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά Γιάννη Βουτσινά και με την πρόεδρο του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών και πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ξάνθης Μαριάνθη Μαλλιαρουδάκη.

Επίσης, συζήτησαν για την πρωταγωνιστική δράση της γυναίκας στον πρωτογενή τομέα, το επιχειρείν και την καινοτομία καθώς και για την ανέλιξη των γυναικών σε ηγετικές θέσεις στην πολιτική, τις επιστήμες, την οικονομία, την κοινωνία.

Και οι τρεις υπογράμμισαν, από κοινού, ότι «η γυναικεία παρουσία και η ισότιμη συμμετοχή τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο είναι μία βασική συνισταμένη για την τοπική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την εθνική πρόοδο. Στηρίζουμε τη γυναίκα και εργαζόμαστε για να καταργήσουμε τα στερεότυπα που την εμποδίζουν να εξελιχθεί αξιοκρατικά».

Η κυρία Μιχαηλίδου αναφέρθηκε, επίσης, στη χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων σε 2.500 τρίτεκνες και 600 πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικού Χαρακτήρα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) του ΟΠΕΚΑ και σημείωσε: «Σε κάθε μία από τις πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες, που πληρούν τις προϋποθέσεις, θα καταβληθεί χρηματικό βοήθημα ύψους χιλίων ευρώ ενώ στις τρίτεκνες αγρότισσες μητέρες χρηματικό βοήθημα ύψους επτακοσίων ευρώ. Η Πολιτεία στηρίζει έμπρακτα τις αγρότισσες μητέρες και τη μητρότητα και αποκαθιστά χρόνιες αδικίες».

