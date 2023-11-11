Γλαβίνας: Οι ευρωεκλογές είναι σημαντικό πολιτικό ορόσημο και βάζουμε τον πήχη ψηλά

Πολιτικό ορόσημο για τη δυναμική επάνοδο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ως αντίβαρο στην κυβέρνηση της ΝΔ έθεσε τις ευρωεκλογές ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Θανάσης Γλαβίνας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ. «Βάζουμε τον πήχη ψηλά. Θέλουμε να ανεβάσουμε τα ποσοστά μας και να δυναμώσει κι άλλο η παράταξή μας», ανέφερε και πρόσθεσε πως «φαίνεται ότι στις δημοσκοπήσεις ανεβαίνουμε διαρκώς».

Ο κ. Γλαβίνας ζήτησε από την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει άμεσα με ποιο σύστημα θα διεξαχθούν οι ευρωεκλογές. «Δεν μπορεί να αλλάζουν τα γκολπόστ. Είμαστε επτά μήνες πριν την εκλογική αναμέτρηση», σημείωσε σχολιάζοντας δημοσιογραφικές πληροφορίες για τον αριθμό των εκλογικών περιφερειών, που θα ισχύσουν στις ευρωεκλογές.

Για τις τελευταίες εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε ότι «στο ΠΑΣΟΚ έχουμε περάσει δύσκολες πολιτικές μάχες, σεβόμαστε την εσωτερική διαδικασία στον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δύσκολες οι εσωκομματικές μάχες και συνοδεύονται από σκληρά πλήγματα και δύσκολα συναισθήματα. Σεβόμαστε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που περνούν μια δύσκολη στιγμή γιατί δεν είναι εύκολο να είσαι σε σύγκρουση με τους ιδεολογικούς σου συντρόφους και το κόμμα σου να διαιρείται εν τέλει».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κατέκτρινε τις δηλώσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη, εναντίον του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη: «Ο κ. Κασσελάκης επέλεξε να επιτεθεί και να δείξει πολιτική απρέπεια απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό. Ο κ. Κασσελάκης δείχνει τάσεις -και θέλω να είμαι επιεικής σε πρώτο στάδιο μαζί του- λαϊκισμού με έντονα στοιχεία πολακισμού. Φαίνεται ότι αυτός ο πολιτικός ιός είναι ανθεκτικός και έχει διατηρηθεί στον ΣΥΡΙΖΑ». «Ώριμη δημοκρατία σημαίνει ότι και τους αντιπάλους μας, τους πρώην πρωθυπουργούς, πρέπει οι πολίτες και τα κόμματα να τους κρίνουν με δικαιοσύνη και όχι με εύκολα λόγια», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

