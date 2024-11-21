Λογαριασμός
Πηγές ΠΑΣΟΚ: «Είναι ώρα ευθύνης» - Η πρώτη αντίδραση του κόμματος ως αξιωματική αντιπολίτευση

Μετά τις ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ  και τις ανεξαρτητοποιήσεις της Τζάκρη και της Πούλου, το ΠΑΣΟΚ πήρε τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης 

«Είναι ώρα ευθύνης. Στα μάτια της κοινωνίας είμαστε εδώ και καιρό αξιωματική αντιπολίτευση, δεν είναι η αγωνία μας η κοινοβουλευτική ανακατάταξη, αλλά οι πολίτες να εμπιστευτούν το ΠΑΣΟΚ» σχολίαζαν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη.

«Ο Νίκος Ανδρουλάκης, οι βουλευτές και οι στενοί του συνεργάτες είναι  έτοιμοι να ανταποκριθούν στα νέα τους καθήκοντα στη Βουλή και θα συνεχίσουν την σκληρή δουλειά ώστε ο κόσμος να αναδείξει το ΠΑΣΟΚ ως τον κεντρικό αντίπαλο της ΝΔ.  Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή» σημειώνουν.

