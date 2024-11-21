«Είναι ώρα ευθύνης. Στα μάτια της κοινωνίας είμαστε εδώ και καιρό αξιωματική αντιπολίτευση, δεν είναι η αγωνία μας η κοινοβουλευτική ανακατάταξη, αλλά οι πολίτες να εμπιστευτούν το ΠΑΣΟΚ» σχολίαζαν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη.

«Ο Νίκος Ανδρουλάκης, οι βουλευτές και οι στενοί του συνεργάτες είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στα νέα τους καθήκοντα στη Βουλή και θα συνεχίσουν την σκληρή δουλειά ώστε ο κόσμος να αναδείξει το ΠΑΣΟΚ ως τον κεντρικό αντίπαλο της ΝΔ. Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή» σημειώνουν.

