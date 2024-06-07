Αυλαία στην προεκλογική εκστρατεία με την ομιλία του Μητσοτάκη στο Σύνταγμα

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Στο Σύνταγμα γράφεται σήμερα το "grand finale" της προεκλογικής περιόδου για τη ΝΔ, με τον πρωθυπουργό να πραγματοποιεί την τελική κεντρική προεκλογική του ομιλία στη πλατεία Συντάγματος, με φόντο τη Βουλή και δίνοντας το "σύνθημα" για την προσέλευση των πολιτών στις κάλπες, την Κυριακή.

Μία πρόσκληση – πρόκληση για τις επικείμενες κάλπες, καθώς η συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και μεγαλύτερα στοιχήματα των επικείμενων ευρωεκλογών για τους σχεδιασμούς των κομμάτων και τις προσδοκίες τους.

Δημοσκόποι και αναλυτές διαγιγνώσκουν μεγάλη απροθυμία των ψηφοφόρων να απαντήσουν για τις προθέσεις τους σχετικά με την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, ωθώντας τους ειδικούς σε εκτιμήσεις που μπορεί να ανεβάζουν την αποχή πάνω από το 50%, ξεπερνώντας και το αρνητικό ρεκόρ των ευρωεκλογών του 2009, όταν η αποχή έφτασε το 47,4%.

Μια από τις εξηγήσεις που ζυγίζονται για την τάση που καταγράφεται για τις επικείμενες εκλογές, είναι η χαλαρότητα της κάλπης των ευρωεκλογών σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να επικρατήσουν και αυτό το Σαββατοκύριακο. Άτομα μικρότερης ηλικίας αλλά και μεγαλύτεροι, μη πολιτικοποιημένοι, δεν θα είναι δύσκολο να προτιμήσουν τις παραλίες από το να πάνε στις κάλπες για να ψηφίσουν, με δεδομένο ότι οι κάλπες των ευρωεκλογών, δεν εκλέγουν κυβέρνηση ή τοπικούς άρχοντες, που θεωρούν ότι τους αφορούν περισσότερο, από την "μακρινή" ηγεσία των Βρυξελλών. Παρά βέβαια, τα διακυβεύματα της κάλπης που τίθενται από τους πολιτικούς αρχηγούς, δεν θεωρούν ότι οι ευρωεκλογές έχουν άμεσο αντίκτυπο στη διακυβέρνηση της χώρας, με την κυβέρνηση να έχει νωπή – μόλις ενός έτους- εντολή και μία άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Ταυτόχρονα για κάποιους άλλους πολίτες μπορεί να έχει επέλθει "εκλογική κόπωση" λόγω των επαναλαμβανόμενων εκλογικών αναμετρήσεων τον τελευταίο χρόνο, καθώς διεξήχθησαν δύο εθνικές εκλογές (Μάιος- Ιούνιος) και δύο γύροι αυτοδιοικητικών εκλογών τον περασμένο Οκτώβριο.

Τις προσδοκίες δεν φαίνεται να αναπτερώνουν ούτε τα στοιχεία από την επιστολική ψήφο, τα οποία επίσης δείχνουν μειωμένο ενδιαφέρον και από τους περισσότερους από 202.000 εγγεγραμμένους, λίγο πάνω από 153.000 προέρχονται από το εσωτερικό της χώρας.

Μάλιστα, ενώ η Αττική είναι η μεγαλύτερη περιφέρεια που ενσωματώνει πάνω από το μισό των εκλογέων, η συμμετοχή είναι μάλλον μικρή κατ' αναλογία, με κάτι περισσότερο από 46.000 εγγεγραμμένους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κάθε ευκαιρία κατά την προεκλογική του εκστρατεία καλούσε και συνεχίζει να καλεί τους ψηφοφόρους της Ν.Δ. να μην εφησυχάσουν από τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων και να σπεύσουν στην κάλπη, ζητώντας την κινητοποίησή τους απέναντι στην αποχή και απέναντι σε αυτή την βεβαιότητα ότι "το άνετο προβάδισμα της ΝΔ της δίνει μία σίγουρη νίκη".

Επαναλαμβανόμενα και εμφατικά όμως έχει τονίσει ο πρωθυπουργός πως την Κυριακή οι κάλπες που θα ανοίξουν θα είναι άδειες και χρειάζεται αγώνας από τα κορυφαία στελέχη μέχρι τον απλό ψηφοφόρο να πέσει μέχρι και η τελευταία ψήφος.

"Άρα, όχι στον εφησυχασμό, όχι στην εύκολη και ανέξοδη γκρίνια. Εγώ καταλαβαίνω, καμία κυβέρνηση δεν τα κάνει όλα σωστά. Και λάθη γίνονται και σφάλματα γίνονται. Και δεν μπορεί ποτέ καμία κυβέρνηση να τους ικανοποιεί όλους, στα πάντα. Είναι αδύνατον να γίνει αυτό" δήλωσε πρόσφατα, προσθέτοντας όμως, πως η κυβέρνηση ήταν απόλυτα συνεπής στις προεκλογικές της δεσμεύσεις αυτό το ενδεκάμηνο και τρέχει με γρήγορους ρυθμούς να υλοποιήσει ένα μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα για το οποίο οι πολίτες έδωσαν την εξουσιοδότησή τους. Παραδέχθηκε δε, ότι έχουν γίνει και λάθη τα οποία τα αναγνωρίζει και τα διορθώνει και κάλεσε τους πολίτες να ξορκίσουν την αποχή. "Να ξορκίσουμε, λοιπόν, την αποχή, να δούμε τη μεγάλη εικόνα και το βράδυ της Κυριακής να γιορτάσουμε μία ακόμα μεγάλη νίκη για τη Νέα Δημοκρατία, ώστε να συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο, σταθερά, όλο και πιο κοντά στην Ευρώπη" είπε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.