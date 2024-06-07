Στη χθεσινή προεκλογική συγκέντρωση του Στέφανου Κασσελάκη στο Σύνταγμα αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος αναφορικά με το περιεχόμενο της ομιλίας του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε χαρακτηριστικά «κατάφερε ο μαθητής να ξεπεράσει τον δάσκαλο Πολάκη σε τοξικότητα και λαϊκισμό».

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και στους Δημήτρη ΟΙκονόμου και Άκη Παυλόπουλο, ο Παύλος Μαρινάκης επεσήμανε πως η ρητορική Κασσελάκη «μάς γυρνάει στις πιο μαύρες σελίδες των μνημονίων και της κρίσης, προσθέτοντας ακόμα ότι «η αντιπολίτευση προσπαθεί με ρητορική και μαξιμαλιστικές προτάσεις να επαναφέρει τα "λεφτόδεντρα" και τα αίτια που οδήγησαν στη δεκαετή μνημονιακή κρίση».

«Το 41% δεν είναι αλαζονεία, αλλά λαϊκή ετυμηγορία που αξιολογείται καθημερινά»

Ερωτηθείς για την αποχή και το μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστων, ο κ. Μαρινάκης θεώρησε λογικό το 36% να προέρχεται από το πρώτο κόμμα, διευκρινίζοντας πως άλλο πράγμα οι Εθνικές Εκλογές και άλλο οι Ευρωεκλογές, για να συμπληρώσει στη συνέχεια:

«Από τις εκλογές του 2023 εκλεγήκαμε με 41%. Αυτό αποτελεί τη λαϊκή ετυμηγορία που αξιολογείται καθημερινά αυτήν την τετραετία. Δεν είναι αλαζονεία, αλλά επιλογή του κόσμου, ο οποίος μάς καλεί να έρθουμε αντιμέτωποι με παθογένειες δεκαετιών. Να σας θυμίσω τις μεταρρυθμίσεις μας με τα μη κρατικά πανεπιστήμια, την επιστολική ψήφο, τη νέα λογική στα γήπεδα, τον εκσυγχρονισμό του ΕΣΥ. Ο κόσμος μάς λέει "τρέξτε πιο γρήγορα". Το βράδυ των εκλογών θέλουμε το αποτέλεσμα να είναι καθαρό, ώστε να έχουμε τη νομιμοποίηση να προχωρήσουμε σε ίδιες τολμηρές αποφάσεις χωρίς την παραμικρή αμφισβήτηση».

«Όσο εμείς φέρναμε χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, κάποιοι ανακάλυπταν νεκρές Μαρίες στον Έβρο»

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε για την ευρωπαϊκή πραγματικότητα του σήμερα, υπενθυμίζοντας την αξία του «να έχουμε έναν πρωθυπουργό που διαρκώς κερδίζει μάχες στην Ευρώπη».

«Φέραμε πάνω από 40 δισ. για τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έχουμε φέρει 36 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα χρήματα αυτά δεν πάνε σε λίγους, πάνε σε προληπτικές εξετάσεις, πάνε σε ψηφιακούς σχολικούς πίνακες, πάνε σε ανθρώπους που πραγματικά τα χρειάζονται. Όσο γίνονταν αυτά, κάποιοι ανακάλυπταν δήθεν νεκρές Μαρίες στον Έβρο και επεδίωκαν να κοπεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στην Ελλάδα. Επομένως, καταλαβαίνετε πως ένας κόσμος που έχει κουραστεί να βλέπει μουσαμάδες, θέλει να βλέπει λύσεις στα προβλήματα», ανέφερε.

Εμφανίστηκε, επίσης, καθησυχαστικός, σε ερώτηση για το έντονο πολεμικό κλίμα που καλλιεργείται αυτήν την περίοδο και σε κόλπους της Δύσης, σχολιάζοντας ότι «είμαστε ένα κράτος όσο το δυνατόν καλύτερα οχυρωμένο, με πιο δυνατή φωνή στην Ευρώπη. Δεν βρισκόμαστε σε κατάσταση ούτε καν ήπιας πολεμικής ετοιμότητας, αλλά ενίσχυσης. Μην πανικοβάλουμε τον κόσμο».

«Καλύτερος ο τελευταίος μήνας σε επίπεδο πληθωρισμού - Κανένα ζήτημα παράτασης υποβολής πόθεν έσχες»

«Η πολιτική μας λοιδορήθηκε με τα χρώματα των τιμολογίων του ρεύματος», συνέχισε ο κ. Μαρινάκης.

«Για 6ο συνεχόμενο μήνα το ρεύμα έχει χαμηλότερες τιμές, η κυβέρνηση αυτή έχει φέρει μόνο 13 δισ. για τον ηλεκτρισμό. Καλύτερος ο τελευταίος μήνας σε επίπεδο πληθωρισμού. Δυστυχώς η Ελλάδα έχασε πολλά χρόνια την περίοδο 2015-2019, διότι τότε στην Ευρώπη έβρεχε λεφτά με 5-6% ανάπτυξη. Μετά το 2019 ξεκίνησαν να παίρνουν μπρος οι μηχανές της οικονομίας μας, για αυτό και τετραπλασιάστηκαν οι ρυθμοί ανάπτυξης της χώρας, την ώρα που στην Ευρώπη είχαμε αλλεπάλληλες κρίσεις».

Τέλος, αναφορικά με το ζήτημα πόθεν έσχες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε πως είναι άλλο πράγμα η αρχική δήλωση του πόθεν έσχες και άλλο η ετήσια.

«Η πλατφόρμα παραμένει , δεν τίθεται κανένα ζήτημα παράτασης υποβολής, στον ΣΥΡΙΖΑ δημιουργούν ανύπαρκτα ζητήματα λόγω πανικού. Ενδεικτικό είναι το ότι έχουν εκδώσει πάνω από 35 ανακοινώσεις για θέματα που έχουν λυθεί παμψηφεί από τη Βουλή», κατέληξε.

