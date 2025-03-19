Μετά από αίτημα της Ντόρας Μπακογιάννη, το προεδρείο της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του συμβουλίου της Ευρώπης αποφάσισε να προτείνει στην ολομέλεια του Απριλίου τη διεξαγωγή συζήτησης για τις τελευταίες εξελίξεις στην Τουρκία.

Σημειώνεται ότι η Ντόρα Μπακογιάννη σε ανάρτησή της νωρίτερα είχε τονίσει ότι η σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των δημοκρατικών αρχών και υπονομεύει το κράτος δικαίου στην Τουρκία.

«Η πολιτική εκκαθάριση αντιπάλων μέσω της δικαιοσύνης, η καταστολή διαδηλώσεων και η λογοκρισία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιβεβαιώνουν την αυταρχική διολίσθηση της τουρκικής κυβέρνησης.

Καταθέτω σήμερα αίτημα για κατεπείγουσα συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE), ζητώντας τη διερεύνηση της υπόθεσης Ιμάμογλου και της συστηματικής καταπάτησης των πολιτικών ελευθεριών στην Τουρκία. Ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Τουρκία έχει υποχρεώσεις που δεν μπορεί να αγνοεί. Οι χώρες της Ευρώπης έχουν επίσης υποχρέωση να επαναξιολογήσουν ποιες θεωρούν χώρες «κοινής αντίληψης».

Καλώ την τουρκική κυβέρνηση να απελευθερώσει άμεσα τον Εκρέμ Ιμάμογλου και να σταματήσει τις πολιτικά υποκινούμενες διώξεις.

Καλώ, επίσης, τους συναδέλφους μου στο Council of Europe να στείλουν ξεκάθαρο μήνυμα υπέρ της δημοκρατίας.

Η υπεράσπιση της δημοκρατίας είναι ευθύνη όλων μας» ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

