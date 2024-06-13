Στη Βουλή η δικογραφία για Κ. Καραμανλή για τα Τέμπη

Τη διαβίβαση από το υπουργείο Δικαιοσύνης στη Βουλή των Ελλήνων ποινικής δικογραφίας που αφορά τον πρώην υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνο Αχ. Καραμανλή και τον πρώην υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Μιχάλη Παπαδόπουλο, ανακοίνωσε στην Ολομέλεια ο προεδρεύων Γ' αντιπρόεδρος της Βουλής, Αθανάσιος Μπούρας.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Ολομέλειας, ο κ. Μπούρας ανακοίνωσε στο Σώμα ότι «από το υπουργείο Δικαιοσύνης διαβιβάστηκε στη Βουλή, σύμφωνα με τον Νόμο περί ευθύνης Υπουργών, ποινική δικογραφία που αφορά τον πρώην υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Καραμανλή και τον πρώην υφυπουργό Μιχάλη Παπαδόπουλο».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ποινική δικογραφία αφορά την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, μετά από μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε γονέας θύματος για σημαντικές παραλείψεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

