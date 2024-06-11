Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Σήμερα» με τον Άκη Παυλόπουλο ήταν φιλοξενούμενη το πρωί της Τρίτης η βουλευτής της ΝΔ, Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία σχολίασε, μεταξύ άλλων, και το αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών.

Αρχικά, η κ. Μπακογιάννη αναφέρθηκε στην τεράστια αποχή, η οποία έχει πολλούς λόγους, επισημαίνοντας ότι «υπάρχουν αυτοί που αδιαφόρησαν, υπάρχουν αυτοί που συνειδητά δεν πήγαν και ήθελαν να στείλουν ένα μήνυμα, καθώς και άλλοι που είπαν "παιδιά, καιρός να παρκάρουν κάποια καλάμια", τα οποία πράγματι υπάρχουν».

«Κακά τα ψέματα, σε κάθε κυβέρνηση υπάρχει κάθε καρυδιάς καρύδι. Υπάρχουν οι άνθρωποι του κρατικού μηχανισμού, δηλαδή οι διορισμένοι, οι γενικοί γραμματείς, οι οποίοι κρίνονται και λογοδοτούν, κι ας μην είναι αιρετοί. Ο πρωθυπουργός θα τα εξετάσει όλα αυτά και θα πράξει δεόντως».

Κληθείσα να μιλήσει για τα σενάρια περί ανασχηματισμού, υπογράμμισε ότι θα ήταν «τεράστιο λάθος να μπούμε στη λογική του "κάνω ανασχηματισμό για να δοθεί πολιτικό μήνυμα". Το είχε κάνει στο παρελθόν η ΝΔ επί Σαμαρά και μας στοίχισε πάρα πολύ», ενώ προσέθεσε:

«Η κυβέρνηση έχει εκλεγεί με εντολή να υλοποιήσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το πρόβλημα δεν είναι το αριστερά ή δεξιά, αλλά να αντιμετωπίσουμε το βαθύ κράτος, το οποίο συνεχίζει να υπάρχει. Για να το αλλάξεις βέβαια δεν υπάρχει μαγικό κουμπί, χρειάζεται δουλειά.

«Να μην πάρουμε πίσω το μέτρο με τα τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες - Χρειάζεται άμεση ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού»

Στη συνέχεια, η βουλευτής της ΝΔ τόνισε πως θα ήταν λάθος να παρθεί πίσω το μέτρο με τα τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες, παρουσιάζοντας το επιχείρημα ότι «με 60 δισ. φοροδιαφυγή αδικείται κατάφωρα όποιος δηλώνει μισθό, δεν επιτρέπεται αυτό σε καμία σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία, ενώ για την ακρίβεια δήλωσε:

«Αν πας στη Γαλλία σε πιάνει απελπισία, το ίδιο και στη Γερμανία. Υπάρχει πρόβλημα, μεγάλο μέρος του οποίου είναι η έλλειψη ανταγωνιστικότητας στην Ελλάδα. Χρειάζεται αμεσότατη ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού με στελέχη υψηλού επιπέδου για αυτήν τη δουλειά. Είναι μια απόφαση που έχει παρθεί από την κυβέρνηση. Μην ξεχνάτε ότι περάσαμε μια πανδημία που προκάλεσε αναστάτωση στην παγκόσμια αγορά, μετά μπήκαμε στην ενεργειακή κρίση. Τα πλοία που φέρνουν τα προϊόντα από την Κίνα έχουν τριπλασιάσει τα ναύλα».

Τέλος, η κ. Μπακογιάννη δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στους άλλους αρχηγούς της αντιπολίτευσης, σημειώνοντας ότι «Κασσελάκης και Ανδρουλάκης πρέπει να είναι προβληματισμένοι με το εκλογικό αποτέλεσμα. Κι εμείς πρέπει να προβληματιστούμε. Επομένως, το μήνυμα ήταν αποδοκιμαστικό απέναντι στο σύνολο του πολιτικού προσωπικού και είναι λάθος να νομίζουμε ότι μεταδώσαμε στον κόσμο τη σημασία των Ευρωεκλογών».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.