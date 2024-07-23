Γιαννακοπούλου στον ΣΚΑΪ: Πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια δυνητική ψήφο 35-40%

«Το μεγάλο ζητούμενο δεν είναι ο αριθμός των υποψηφίων, αλλά οι πολιτικές που προτείνουμε σαν παράταξη για τις αγωνίες των Ελλήνων πολιτών», επεσήμανε στον ΣΚΑΪ η βουλευτής και υποψήφια πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου.

«Δυστυχώς ο κόσμος που έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ δεν απευθύνθηκε σε εμάς ως ενδιάμεση λύση. Δεν μπορέσαμε να πιάσουμε το νήμα, παρά το ότι ήμασταν δεύτερο κόμμα από τον Νοέμβρη έως τον Γενάρη», προσέθεσε η κ. Γιαννακοπούλου, η οποία σχολιάζοντας τις φήμες των πιθανών συμμαχιών για τον δεύτερο γύρο, είπε κατηγορηματικά ότι αυτό που αφορά την ίδια είναι αποκλειστικά η δική της υποψηφιότητα, που χαρακτηρίζεται από τον καθαρό λόγο.

Επιπλέον, εξέφρασε την πεποίθησή της ότι η δυναμική του ΠΑΣΟΚ ως ΠΑΣΟΚ είναι μεγάλη τη σήμερον ημέρα, καθώς η παράταξη έχει μια δυνητική ψήφο 35-40%. «Πρέπει πάνω από όλα να δούμε πάνω σε ποια βάση θα κάνουμε προγραμματικό διάλογο. Μπορούμε για παράδειγμα να συμφωνήσουμε σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, όπως τη Συμφωνία των Πρεσπών ή τον φράκτη στον Έβρο;»

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Παράλληλα, σημείωσε πως η κυριαρχία Μητσοτάκη έχει λήξει ανεπιστρεπτί, ωστόσο «πρέπει να σταματήσουμε να κρατάμε ομπρέλα όταν βρέχει ψηφοφόρους», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην επιστολή που απέστειλε στα αρμόδια όργανα του κόμματος, όπου καταγγέλλει ότι δεν της δίνουν το μητρώο μελών, ενώ το έχουν ανθυποψήφιοί της.

«Πώς ακριβώς δείχνει κάτι τέτοιο ότι είμαστε κόμμα θεσμικό και τι παράδειγμα δίνει αυτό για το θεσμικό κράτος που θέλουμε;» σχολίασε καταληκτικά η κ. Γιαννακοπούλου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.