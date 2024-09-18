ΣΥΡΙΖΑ: Με κατάθεση πόθεν έσχες, «πράσινο φως» για προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ

Του Αντώνη Αντζολέτου

Εξήντα επτά ημέρες πριν στηθούν οι κάλπες το εσωκομματικό «πόκερ» στον ΣΥΡΙΖΑ γίνεται όλο και πιο δύσκολο.

Η «προειδοποίηση» της διαγραφής του Στέφανου Κασσελάκη παραμένει στο τραπέζι από τη στιγμή που η Κατερίνα Νοτοπούλου μιλά για μηνύματα εκφοβισμού που έχει δεχτεί από τον Στέφανο Κασσελάκη.

Θα πάει στον Εισαγγελέα όπως ζητεί η πλευρά του πρώην πρόεδρου ή θα περιμένει το «πράσινο φως» από τον πρώην πρόεδρο για να τα δημοσιοποιήσει;

Η καταγγελία της βουλευτού Α΄ Θεσσαλονίκης δεν είναι τόσο απλή και ενδεχομένως να κρίνει πολλά στην προεκλογική μάχη. Η κάθε πλευρά δίνει τη δική της εκδοχή, όμως τα «αποκαλυπτήρια» - αν γίνουν ποτέ σίγουρα - θα «γείρουν» τη ζυγαριά.

Οι νέες «προϋποθέσεις» που ζητεί η νέα πλειοψηφία για να πάρει κάποιος το «χρίσμα» του υποψηφίου προέδρου έσκασαν σαν «βόμβα» χθες. Παρά τις διαβεβαιώσεις στην Πολιτική Γραμματεία πως η κατάθεση του πόθεν έσχες δεν είναι μια «φωτογραφική» πρόταση για τον Στέφανο Κασσελάκη η πλευρά του πρώην προέδρου αντιμετωπίζει με καχυποψία την πρωτοβουλία.

Είχε σηκωθεί μεγάλη «σκόνη» από το excel που είχε δημοσιοποιήσει στην εκδήλωση της Θεσσαλονίκης ο κ.Κασσελάκης πριν τις ευρωεκλογές και κατόπιν έβαλε στη σχετική πλατφόρμα.

Οι 30 υπογραφές δεν είναι πλέον αρκετές για τους «87» που φαίνονται αποφασισμένοι να μην αφήσουν τίποτα στην τύχη.

Η αλήθεια είναι βέβαια πως ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει το πόθεν έσχες του εκτός και αν υπάρχουν και κάποια «ψιλά γράμματα» στη σκέψη της νέας πλειοψηφίας.

Για το συγκεκριμένο θέμα, όπως και τη διερεύνηση οφειλών των υποψηφίων προέδρων στο δημόσιο, σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία δεν πάρθηκαν αποφάσεις. Η Πολιτική Γραμματεία θα ξανασυνεδριάσει αύριο και σίγουρα έχει ανοίξει για την Κεντρική Επιτροπή του Σαββατοκύριακου ένα νέο πεδίο αντιπαράθεσης.

Στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας ο Παύλος Πολάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε και πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ να τρέξει πιο γρήγορα τις εκλογικές διαδικασίες. Τελικά ο ίδιος, η Θεόδωρα Τζάκρη και η Ολυμπία Τελιγιορίδου μειοψήφησαν, με τις ημερομηνίες που θα εισηγηθεί η Πολιτική Γραμματεία στην Κεντρική Επιτροπή να μην αλλάζουν.

Παρέμεινε η πρόταση το συνέδριο - το οποίο θα είναι έκτακτο με εκλογές νέων συνέδρων και όχι καταστατικό - να διεξαχθεί από την 1-3 Νοεμβρίου και οι εκλογές στις 24 του ίδιου μήνα.

Η νέα πλειοψηφία πραγματοποιεί συνεχώς συνεδριάσεις και σε αυτή που έγινε τη Δευτέρα κατέληξαν πως θα στηρίξουν μόνο έναν υποψήφιο απέναντι στον Στέφανο Κασσελάκη και στον Παύλο Πολάκη.

Ο πρώην πρόεδρος πραγματοποιεί επαφές με στελέχη και βουλευτές και με βάση τις τελευταίες πληροφορίες δεν αποκλείεται ακόμα και την Παρασκευή να αποκαλύψει τα επόμενα βήματά του.

