Ικανοποίηση της Αθήνας για το νέο χαρτοφυλάκιο Μεταφορών – Τουρισμού στην ΕΕ

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Την ικανοποίηση της Αθήνας, προκάλεσε η επιλογή του Έλληνα Επιτρόπου, Απόστολου Τζιτζικώστα, για το χαρτοφυλάκιο των Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού στη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, έχει έντονο γεωπολιτικό αποτύπωμα καθώς, όπως σημειώνουν, αναδεικνύει τη γεωπολιτική σημασία της Ελλάδας και τη στρατηγική της θέση, ως χώρα-πύλη, για το εμπόριο, την ενέργεια και τη δικτύωση, τόσο προς τα Δυτικά Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη, όσο και ως βορειοανατολικό άκρο της Μεσογείου.

Η ανάληψη δε, του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου σε μία κρίσιμη γεωπολιτικά στιγμή για την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και εν μέσω της συνεχιζόμενης ενεργειακής ανασφάλειας των τελευταίων ετών, αντανακλά τον σημαντικό ρόλο της χώρας μας στη διασυνδεσιμότητα και τις μεταφορές, καθώς ενισχύεται τόσο η θέση της στις διαδρομές – μεταφορών και ενέργειας- από και προς την Ευρώπη, αλλά και ο κομβικός ρόλος - γέφυρα με τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

Ιδιαιτέρως σημαντικό κρίνεται επίσης το γεγονός πως η Ελλάδα, μέσω του νέου χαρτοφυλακίου που ανέλαβε, θα κληθεί τα επόμενα χρόνια να διαχειριστεί σημαντικά έργα και κοινοτικούς πόρους, όπως το Connecting Europe Facility, το χρηματοδοτικό εργαλείο της Ε.Ε για χρηματοδότηση στρατηγικών επενδύσεων στα δίκτυα μεταφορών, την ενέργεια και τα ψηφιακά. Τη σπουδαιότητα και το μέγεθος του νέου ελληνικού πορτφόλιο αποκαλύπτει και το γεγονός ότι κατά την περίοδο 2021-2027 χειρίζεται πόρους της τάξης των 26 δισ. ευρώ αποκλειστικά και μόνο για τον τομέα των μεταφορών.

Ορόσημο, τόσο για τη χώρα μας όσο και για την Ε.Ε, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, αποτελεί και διεύρυνση του χαρτοφυλακίου των Μεταφορών, με το αντικείμενο του τουρισμού που αποτελεί τη "βαριά" βιομηχανία της Ελλάδας η οποία είναι ήδη πρωτοπόρος στη λήψη μέτρων για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και ως τουριστική χώρα έχει να συμβάλει με προτάσεις και πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση του βιώσιμου τουρισμού και της βελτίωσης των υποδομών.

"Ο τίτλος και μόνο, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται ο Τουρισμός, είναι μεγάλη επιτυχία της χώρας μας. Καταφέραμε και πείσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ο Τουρισμός αξίζει τον δικό του χώρο στις ευρωπαϊκές πολιτικές. Και ο χώρος του είναι ελληνικός" ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του για την ανάληψη του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου από την Ελλάδα ενώ επειδή όπως σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης "κινητικότητα και συνδεσιμότητα δε νοούνται χωρίς θαλάσσιες μεταφορές", στις αρμοδιότητες του χαρτοφυλακίου συμπεριλαμβάνεται και ο ναυτιλιακός κλάδος, καθώς σημαντικό μερίδιο στις μεταφορές κατέχει και η ναυτιλία και οι θαλάσσιες μεταφορές, που έχουν κομβικό ρόλο σήμερα για την Ευρώπη αλλά και κομβική σημασία για την Ελλάδα που αποτελεί παγκόσμια δύναμη στη Ναυτιλία.

Κατά την πρώτη του δήλωση μετά την επιλογή του στη θέση του επιτρόπου για τις Μεταφορές και τον Τουρισμό στην ΕΕ, ο νέος Έλληνας Επίτροπος, Απόστολος Τζιτζικώστας, τόνισε πως "η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ένα ισχυρό μήνυμα ότι έχει μια συνολική και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ανάπτυξη, με επίκεντρο τις στρατηγικές επενδύσεις για σημαντικές υποδομές, πράσινες μεταφορές και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη που βελτιώνουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής, φέρνοντας τελικά την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της".

Σύμφωνα με πληροφορίες, το χαρτοφυλάκιο που ανατέθηκε στην χώρα μας, είχαν συζητήσει ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τζιτζικώστας με τις Βρυξέλλες, ενώ ο πρωθυπουργός το είχε "φωτογραφήσει" σε συνεντεύξεις τους που προηγήθηκαν τονίζοντας πως "Η Ελλάδα θα μπορέσει να διεκδικήσει ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο θα αντανακλά και τη σημαντική πρόοδο που έχει πετύχει τα τελευταία χρόνια, αλλά και τον ιδιαίτερο, θα έλεγα, γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό ρόλο που η χώρα μας έχει στα ευρύτερα Βαλκάνια, στη νοτιοανατολική Ευρώπη."

Να σημειωθεί πως το χαρτοφυλάκιο των Μεταφορών κατείχε μέχρι πρότινος η Ρουμάνα πολιτικός Adina Valean και μεταξύ των αρμοδιοτήτων της ήταν η ανάπτυξη μιας συνολικής στρατηγικής για βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα, η προώθηση των βιώσιμων και εναλλακτικών καυσίμων για τις οδικές, θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορά, ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων μεταφορών με έμφαση στην ψηφιακή καινοτομία, η διασφάλιση των δικαιωμάτων των επιβατών, κ.α.

