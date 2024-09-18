Διαμαρτυρία εναντίον του Ερντογάν για την πολιτική του με το Ισραήλ

Κριτική σε βάρος του Ερντογάν ασκούν τα τουρκικά ΜΜΕ σχετικά με τις πολιτικές απέναντι στο Ισραήλ.

«Συνεχίζεται κανονικά το εμπόριο με το Ισραήλ μέσω τρίτων χωρών» αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ, όπως μετέδωσε από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Την ώρα ομιλίας του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπήρξε διαμαρτυρία εναντίον του.

«Τα πλοία να πηγαίνουν στη Γάζα και όχι στο λιμάνι της Χάϊφας.

Τα πλοία να πηγαίνουν στη Γάζα και όχι στο λιμάνι της Χάϊφας.

Για το όνομα του Θεού, να είμαστε απέναντι στον τύραννο και να σταθούμε δίπλα στο θύμα. Ως άνθρωπος που σας στήριξα θέλω να συμμετάσχετε στον στόλο της ελευθέριας.

Να είμαστε απέναντι στον τύραννο και να σταθούμε δίπλα στο θύμα

Τα πλοία να πηγαίνουν στη Γάζα και όχι στο λιμάνι της Χάιφας.

Τα πλοία να πηγαίνουν στη Γάζα και όχι στο λιμάνι της Χάιφας.»

Δοκιμαστική βολή του τουρκικού αντιαεροπορικού συστήματος μεγάλου βεληνεκούς «SİPER»

Τούρκοι αξιωματούχοι: «Όταν ολοκληρωθεί το σύστημα θα προστατεύει εγκαταστάσεις στρατηγικής σημασίας»

Αντιδράσεις τουρκικών ΜΜΕ προς τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια

Οι δηλώσεις Τσελίκ έδωσαν αφορμή για πολλά δημοσιεύματα

Τηλεοπτικό δίκτυο HABER GLOBAL: «Ο υπουργός Άμυνας της Ελλάδας Νίκος Δένδιας, στις δηλώσεις του που έκανε στο Καστελόριζο, στοχοποίησε την Τουρκία. Δήλωσε πως το νησί αυτό διαθέτει ΑΟΖ και τόνισε πως ο ΟΗΕ δεν κάνει διαχωρισμό στο θέμα της υφαλοκρηπίδας σύμφωνα με το μέγεθος των νησιών. Ήταν σκληρή η απάντηση του εκπροσώπου του AKP Ομέρ Τσελίκ ο οποίος δήλωσε ότι 'δεν είναι δυνατόν σε καμία περίπτωση τα λόγια του Δένδια να φτάσουν σε εμάς χωρίς να πνιγούν στα νερά του Αιγαίου'».

Hurriyet: Αντίδραση Ömer Çelik στον Δένδια: Τα λόγια του δεν μπορούν να φτάσουν σε εμάς χωρίς να πνιγούν στο Αιγαίο"

Τurkiye: «Σαφής προειδοποίηση της κυβέρνησης προς τον Έλληνα υπουργό Δένδια: Τα λόγια του δεν μπορούν να φτάσουν σε εμάς χωρίς να πνιγούν στο Αιγαίο»

Πρακτορείο İha: «Ο προβοκάτορας Δένδιας προέβη σε δηλώσεις που ξεπέρασαν τα όριά του. Πήγε στο Καστελόριζο και έκανε λόγο για το πώς θα αυξήσουν τους εξοπλισμούς στην Ανατολική Μεσόγειο και στοχοποίησε την Τουρκία.»

Η τουρκική αντιπολίτευση ζήτησε πρόωρες εκλογές

«Αν ο Ερντογάν δεν πάει σε πρόωρες εκλογές, δεν μπορεί να επανεκλεγεί»

Oζγκιουρ Οζέλ - πρόεδρος Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος: Θα έρθουμε στην εξουσία, θα γίνουμε μέλη της ΕΕ, θα έχουμε κατά κεφαλήν εισόδημα 55.000 δολάρια σε βάθος δεκαετίας το εισόδημα σας θα δεκαπλασιαστεί.

Συγχαρητήρια του επικεφαλής διπλωματικού συμβούλου του Ερντογάν Κιλίτς προς τον Αταμάν για τη στάση του στην Κύπρο

Συγχαρητήρια τουρκικών ΜΜΕ στον Αταμάν εναντίον του πανό που μιλούσε για τουρκική κατοχή στην Κύπρο

HURRIYET: «Χαλάλι στου Αταμάν. Οργανώσεις οπαδών του Παναθηναϊκού ζήτησαν συγγνώμη»

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ HABER GLOBAL: Σήκωσαν πανό που έγραφε 'δεν ξεχνάμε την αιματηρή τουρκική εισβολή' και υπήρχαν και αίματα που στάζουν από την 'ΤΔΒΚ'. Ο Εργκίν Αταμάν αμέσως αντέδρασε και πήγε στη μέση του γηπέδου, που κι αυτό είναι λόγος αποβολής, και προκάλεσε την αποβολή του.

Κάποιοι οπαδοί του Παναθηναϊκού ύψωσαν ένα πανό που έκανε αναφορά 'στην ειρηνευτική επιχείρηση της Κύπρου, στο οποίο έγραφε μια μακρόχρονη παράνομη κατοχή. Δεν ξεχνώ'. Ο Αταμάν μπήκε μέσα στο γήπεδο και ζήτησε να αποβληθεί και αποβλήθηκε.

«Καταδικάζω το πανό που άνοιξε μια ομάδα οπαδών που έκανε πολιτική προπαγάνδα κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα Παναθηναϊκός-Μακάμπι που διεξήχθη στην 'Ελληνοκυπριακή Δημοκρατία της Νότιας' Κύπρου, το οποίο είναι ανάξιο της ηθικής του αθλητισμού.

Καλώ τις διεθνείς αρχές του αθλητισμού και της καλαθοσφαίρισης να δράσουν εναντίον αυτής της πολιτικής και ανήθικης προπαγάνδας.

Συγχαίρω τον προπονητή του Παναθηναϊκού Ergin Ataman (για την αντίδρασή του) σχετικά με αυτό το πανό, το οποίο είναι ανάξιο της ηθικής του αθλητισμού» έγραψε ο διπλωματικός σύμβουλος του Ερντογάν, Κιλίτς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.