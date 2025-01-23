Της Δέσποινας Βλεπάκη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε να θέσει το πολιτικό πλαίσιο και να ξεκαθαρίσει τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ για αυτόνομη πορεία και αμφίπλευρη διεύρυνση. Κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις στελεχών περί συνεργασιών περιορίστηκε στον χαρακτηρισμό «άστοχες» ενώ απέφυγε σε δημόσιο βήμα να απαντήσει για ενδεχόμενες κυρώσεις στα στελέχη που είναι εκτός γραμμής.

«Η απόφαση του ΠΑΣΟΚ είναι καθαρή αυτόνομη πορεία είμαστε δεύτερο κόμμα θα αγωνιστούμε να γίνουμε πρώτο αυτή είναι η στρατηγική και η κεντρική γραμμή του ΠΑΣΟΚ. Είδα αυτές τις δηλώσεις πολλές φορές γίνεται μια άστοχη δήλωση και δημιουργείται ένα θέμα πολλές φορές συμβαίνει αυτό στην πολιτική. Αλλά δεν βλέπω να συμβαίνει αυτό με τη ΝΔ» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο Action 24.

Έθεσε ως στόχο του κόμματος του την πρωτιά στις εθνικές εκλογές ενώ υπογράμμισε ότι η όποια συζήτηση για μετεκλογικές συνεργασίες σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ δεν κερδίσει αυτοδυναμία θα γίνει στο προσκήνιο με βάση προγραμματικές συμφωνίες και μετά τη λαϊκή ετυμηγορία, ξορκίζοντας τη συζήτηση που άνοιξε στη δημόσια σφαίρα μετά και τις δηλώσεις στελεχών του που έφεραν τρικυμία στη Χαριλάου Τρικούπη.

«Είμαστε σήμερα αξιωματική αντιπολίτευση είμαστε δεύτερο κόμμα μακρά σε όλες τις δημοσκοπήσεις φιλοδοξώ και θα αγωνιστώ να γίνουμε πρώτο και αν δεν έχουμε αυτοδυναμία ο λαός θα έχει ψηφίσει θα υπάρχουν συσχετισμοί και βάση του προγράμματος μας όπως πράττουν σε όλη την Ευρώπη θα κάνουμε προγραμματικές συγκλίσεις. Ο λαός θα ψηφίσει. Θα δούμε ποια κόμματα θα είναι στη βουλή τα προγράμματα τους τις προτεραιότητες τους και έτσι δημοσιως και όχι παρασκηνιακά με τη λαϊκή ετυμηγορία θα γίνει αυτή η συζήτηση όπως γίνεται και κάθε άλλη φορά». Τόνισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Γραμματέας κ.ο ΠΑΣΟΚ : Δεν είμαι αντίθετος σε συζήτηση με Κωνσταντοπούλου

Εντύπωση βέβαια προκάλεσε η χθεσινή τοποθέτηση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας Δημήτρη Μπιάγκη που σε συνέντευξη του στο ΟΝΕ έκλεισε το μάτι στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και στην Πλεύση Ελευθερίας, μάλιστα μια μέρα μετά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ,στην οποία ο Νίκος Ανδρουλάκης παρότρυνε τους βουλευτές του να μην “θολώνουν το μήνυμα”.

«Οι αποκλεισμοί από μόνοι τους και ιδιαίτερα από την αριστερή πλευρά δεν μπορούν να υπάρξουν σε μια τέτοια δύσκολη στιγμή για την πατρίδα μας. Με τον ΣΥΡΙΖΑ παραδείγματος χάρη με τις πρακτικές που ασκούσε μέχρι χθες δεν έχουμε κάτι που να μας ενώνει. Αλλά σε σχέση με το πιστεύω μας, με μια προοπτική, έχουμε θέματα με τα οποία μπορούμε. Βεβαίως, και με τη Νέα Αριστερά. Δεν είμαι αντίθετος σε μια συζήτηση και με την Κωνσταντοπουλου» ανέφερε ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι οι χειρισμοί του Πρωθυπουργού ως προς την Προεδρία της Δημοκρατίας υπηρετούν «την εσωκομματική του συναίνεση και όχι την εθνική συναίνεση» και πρόσθεσε ότι «το μόνο που έχει μια πολιτική αξία σε αυτή τη διαδικασία -από τη στιγμή που θα έχει εκλεγεί ο κ. Τασούλας-, είναι η απόσταση της εκλογής του από τους 180 βουλευτές, δηλαδή η απόσταση από τη φιλοσοφία των ευρύτερων συναινέσεων, που θέλει το Σύνταγμα». «Όλα τα υπόλοιπα είναι μια συζήτηση, που βολεύει τη Νέα Δημοκρατία» σχολίασε σχετικά με τη συζήτηση για τις ψήφους που θα συγκεντρώσουν οι υποψηφιότητες που προέρχονται από την αντιπολίτευση.

