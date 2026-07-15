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Γεραπετρίτης: Συνάντηση στο Τόκιο με τον πρόεδρο της Ομάδας Φιλίας Ιαπωνίας–Ελλάδας

Συζητήθηκαν η κοινοβουλευτική διπλωματία, η συνεργασία σε ΟΗΕ, ΕΕ και ΝΑΤΟ, καθώς και η συμμετοχή της Ιαπωνίας ως τιμώμενης χώρας στη φετινή ΔΕΘ

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Γεραπετρίτης

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε σήμερα στο Τόκιο με τον Τάρο Κόνο, πρόεδρο της Ομάδας Κοινοβουλευτικής Φιλίας Ιαπωνίας–Ελλάδας της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιαπωνίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου Εξωτερικών, οι δύο πλευρές συζήτησαν τρόπους ενίσχυσης της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση των πολιτικών σχέσεων Ελλάδας και Ιαπωνίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε, επίσης, στη συνεργασία των δύο χωρών σε διεθνή φόρα, όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ.

Στη συνάντηση εξετάστηκαν ακόμη οι προετοιμασίες για τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου η Ιαπωνία θα συμμετάσχει ως τιμώμενη χώρα, γεγονός που αναμένεται να προσδώσει νέα δυναμική στις ελληνοϊαπωνικές σχέσεις και στη συνεργασία στους τομείς της οικονομίας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Γιώργος Γεραπετρίτης Ιαπωνία
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