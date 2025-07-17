ΟΠΕΚΕΠΕ: «Όλα τα ονόματα δικαιούχων στο φως»

Η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, καθώς εγείρονται σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη διαφθορά στη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων. Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προσδίδει νέα διάσταση στην υπόθεση, ενώ η πολιτική αντιπαράθεση στην Ελλάδα κλιμακώνεται.

Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας – το οποίο η Ελλάδα έχει αποδεχθεί στο πλαίσιο της «ενισχυμένης συνεργασίας» – η εν λόγω Αρχή είναι εξουσιοδοτημένη να παρεμβαίνει στα κράτη-μέλη προκειμένου να διερευνά υπόνοιες απάτης και κακοδιαχείρισης ευρωπαϊκών κονδυλίων. Συνεπώς, οι ενστάσεις περί «αυθαίρετης παρέμβασης» δεν ευσταθούν, αφού η αρμοδιότητά της αποτελεί αποτέλεσμα διακρατικής συναίνεσης.

Διασταύρωση στοιχείων και εντοπισμός ενόχων

Πρώτη προτεραιότητα πλέον αποτελεί ο **εντοπισμός** των προσώπων που εισέπραξαν παράνομες ή αναιτιολόγητες αγροτικές ενισχύσεις. Ο ευρωβουλευτής της Ν.Δ. Γιώργος Αυτιάς δηλώνει στη Deutsche Welle πως μία «έρευνα σε βάθος» με διασταύρωση των δηλωθέντων στοιχείων στις αρμόδιες υπηρεσίες θα φέρει γρήγορα στην επιφάνεια τους υπαίτιους. Όπως τονίζει: «Πόσα στρέμματα δήλωσες στην εφορία; Πόσα στο κτηματολόγιο; Πόσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ; Δήλωσες 1.000 στον ΟΠΕΚΕΠΕ και είχες 100 στην εφορία; Για τα 900 θα επιστρέψεις τα χρήματα, εντόκως».

Πολιτική διάσταση και διαχρονικές ευθύνες

Η υπόθεση εξελίσσεται σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, με το βασικό ερώτημα να αφορά το πότε ξεκίνησαν οι έκνομες πρακτικές. Ο Γ. Αυτιάς υποστηρίζει πως «ο ΟΠΕΚΕΠΕ έπρεπε να είχε κλείσει από το 2019 ή και από το 2010. Γιατί το ξέρανε όλοι», αφήνοντας αιχμές για διαχρονικές πολιτικές ευθύνες και ζητώντας επιστροφή των χρημάτων χωρίς να επιβαρυνθεί ο ελληνικός λαός.

Παράλληλα, τίθεται το ερώτημα γιατί η σοβαρή διερεύνηση ξεκίνησε μόνο μετά την παρέμβαση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι. Όπως σημειώνει ο κ. Αυτιάς, «η Ευρώπη γιατί δέχθηκε 'αλλού το χωράφι και αλλού τα κατσίκια'; Αυτό σημαίνει πλαστά έγγραφα…».

Η πρόταση Φαραντούρη: Διαφάνεια χωρίς «α λα καρτ» επιλογές

Από την πλευρά του, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νικόλας Φαραντούρης επιμένει ότι «δεν υπάρχει διαφάνεια α-λα-καρτ» και εκτιμά πως το σκάνδαλο αφορά κυρίως την περίοδο μετά το 2019. Επισημαίνει τη δομή πυραμίδας με τη συμμετοχή στελεχών, συνεταιρισμών και τοπικών παραγόντων. Υπογραμμίζει την ανάγκη για δημοσιοποίηση των ονομάτων όλων των δικαιούχων αγροτικών ενισχύσεων, σύμφωνα με την πρακτική που ακολουθείται ήδη σε προγράμματα ΕΣΠΑ. Όπως δηλώνει: «Οι μεν ειλικρινείς αγρότες και κτηνοτρόφοι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα... Αυτοί όμως που δεν έχουν δραστηριότητα και τη δήλωναν, ζημιώνοντας όλους, να ξέρουν ότι το όνομά τους θα δημοσιοποιηθεί».

Ευθύνες κράτους και κοινωνίας

Το ζήτημα των ευθυνών διευρύνεται: Φέρει ευθύνη μόνο η κεντρική εξουσία ή και οι τοπικές κοινωνίες; Ο Ν. Φαραντούρης σχολιάζει: «Πάντα η εξουσία μπορεί να διαπαιδαγωγήσει ή να εκπορνεύσει τον λαό. Εάν η εξουσία έχει καλές προθέσεις, θα διαπαιδαγωγήσει με τη στάση της. Εάν διαιωνίζει πελατειακές σχέσεις, θα εκπορνεύσει τον λαό... Αυτό θα διαιωνίσει τη διαφθορά, την αδιαφάνεια και το πελατειακό κράτος».

Εν κατακλείδι, η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί ένα ηχηρό καμπανάκι για την ανάγκη θεμελίωσης πραγματικής διαφάνειας στη διαχείριση δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων, με ισχυρούς ελέγχους, λογοδοσία και δημοσιοποίηση στοιχείων ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία του πολιτικού και αγροτικού κόσμου.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.