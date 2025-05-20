Γεραπετρίτης στο CNN: «Πρέπει να διασφαλίσουμε την πλήρη και ειλικρινή τήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας»

O υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης που επισκέπτεται τη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της διοργάνωσης από την Ελλάδα υψηλού επιπέδου ανοιχτής συζήτησης για τη θαλάσσια ασφάλεια, παραχώρησε συνέντευξη στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN και στον δημοσιογράφο Richard Quest μεταξύ άλλων για τη Συμφωνία Ηνωμένου Βασιλείου-ΕΕ, την οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας και τη θαλάσσια ασφάλεια.

Απαντώντας σε ερώτηση για τη Συμφωνία Ηνωμένου Βασιλείου-ΕΕ και τα οφέλη της για τον τουρισμό και το εμπόριο ο κ. Γεραπετρίτης χαιρέτισε θερμά τη νέα συμφωνία, επισημαίνοντας τη στήριξη και ενεργή συμμετοχή της Ελλάδας στην ολοκλήρωση της.

Τόνισε τη σημασία της όχι μόνο για το εμπόριο και τον τουρισμό, δύο βασικούς πυλώνες της ελληνοβρετανικής σχέσης, αλλά και για την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία. Όπως ανέφερε, η Ευρώπη δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τη συνεργασία του Ηνωμένου Βασιλείου και η συμφωνία αυτή αποτελεί ουσιαστική αναβάθμιση της συνεργασίας. Η Ελλάδα προσβλέπει στη συνέχιση της κοινής πορείας.

"Πιστεύω ότι πέρα από το εμπόριο, τη διπλωματία των λαών και τον τουρισμό, πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας. Δεν μπορούμε να φανταστούμε την Ευρώπη χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι μια μεγάλη αναβάθμιση και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά" τόνισε.

Σχετικά με το αν η συγκεκριμένη συμφωνία "αντικατοπτρίζει μια καθυστερημένη αλλά αναγκαία προσαρμογή λόγω γεωπολιτικών πιέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας" και "θα μπορούσε να είχε επιτευχθεί νωρίτερα, εάν δεν υπήρχε πολιτική ακαμψία", ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε πως η σημερινή γεωπολιτική πραγματικότητα επέβαλε μια ψύχραιμη αντιμετώπιση και τόνισε ότι η Ελλάδα πιστεύει στη δύναμη του διαλόγου και στην ανάγκη για μελετημένη διπλωματία. Όπως εξήγησε, σε περιόδους κρίσης, τα κράτη τείνουν να συσπειρώνονται, επιδιώκοντας κοινή δύναμη και ενισχυμένη διαπραγματευτική ικανότητα. Οι σημερινοί διεθνείς κίνδυνοι έχουν οδηγήσει σε αναγκαία σύγκλιση.

"Είναι σημαντικό να καθόμαστε στο τραπέζι και να συζητάμε… όταν εμφανίζονται προκλήσεις, τα κράτη, οι κυβερνήσεις, έρχονται πιο κοντά. Όσο πιο ενωμένοι είναι, τόσο πιο ισχυροί γίνονται, αποκτούν μεγαλύτερη επιρροή και διαπραγματευτικά όπλα. Όλα αυτά μας έφεραν κοντά. Πιστεύω πως αυτή είναι η αρχή μιας σπουδαίας συμμαχίας" ανέφερε.

Ερωτηθείς για την οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας μετά την κρίση ο κ. Γεραπετρίτης περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές που πέρασε η Ελλάδα, με μια δεκαετία λιτότητας και απώλεια σχεδόν 25% του ΑΕΠ. Επισήμανε, όμως, την εντυπωσιακή ανάκαμψη των τελευταίων έξι ετών, με τη χώρα να πρωτοστατεί στην Ευρώπη σε ρυθμούς ανάπτυξης, μείωση της ανεργίας και περιορισμό του ελλείμματος. Τόνισε πως η Ελλάδα πλέον δανείζεται με όρους αντίστοιχους ή και καλύτερους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κάτι που επιβεβαιώνει την επιστροφή της εμπιστοσύνης των αγορών. Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας και της φιλοεπενδυτικής πολιτικής της κυβέρνησης.

"Έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση, φιλική προς τις επενδύσεις. Αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε υποδεχθεί στην Ελλάδα κορυφαίες αμερικανικές εταιρείες όπως η Amazon, η Pfizer, η Google, η Cisco. Όλες βρήκαν ένα γόνιμο περιβάλλον" τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης.

Σχετικά με τους στόχους της Ελλάδας στην ανοιχτή συζήτηση του ΟΗΕ για τη θαλάσσια ασφάλεια ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι το 80% του παγκόσμιου εμπορίου διακινείται μέσω θαλάσσης και άρα η ασφάλεια των θαλάσσιων οδών είναι κρίσιμη για την παγκόσμια οικονομία.

Επισήμανε την ανάγκη για προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και την αντιμετώπιση σύγχρονων απειλών, όπως η κλιματική κρίση, οι κυβερνοεπιθέσεις, η τρομοκρατία, η πειρατεία και η διακίνηση ανθρώπων. Όπως εξήγησε, η Ελλάδα θα προτείνει ένα νέο διεθνές πλαίσιο που θα επιτρέπει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, αλλά και αυξημένα μέτρα προστασίας από υβριδικές απειλές. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην πάταξη της εμπορίας ανθρώπων, την οποία χαρακτήρισε σύγχρονη απειλή για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

"Όλες αυτές οι προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν. Το γεγονός και μόνο ότι πρόκειται για παγκόσμια πρόκληση σημαίνει ότι απαιτείται παγκόσμια απάντηση" σημείωσε.

