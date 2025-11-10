Του Γιάννη Ανυφαντή

«Η εποχή της αδράνειας έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. Η χώρα έχει αποκτήσει ένα ισχυρό διπλωματικό κεφάλαιο», διεμήνυσε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ξεκαθαρίζοντας πως έχει έρθει η ώρα η Ελλάδα να το κεφαλαιοποιήσει, λαμβάνοντας πρωτοβουλίες στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της Σίας Αναγνωστοπούλου για το ζήτημα της Διάσκεψης των Παράκτιων Κρατών Ανατολικής Μεσογείου, ο υπουργός Εξωτερικών επισήμανε πως «παρά την συνθετότητα των στιγμών αυτός είναι ο κατάλληλος χρονισμός με σεβασμό στην κυριαρχία των κρατών. Να μπορέσουμε να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στην ανατολική Μεσόγειο», υπογραμμίζοντας πως σε αυτό το εγχείρημα «η Ελλάδα έχει την ισχύ να καταστεί ηγέτιδα δύναμη».

Αναφερόμενος μάλιστα στην Τουρκία δήλωσε ότι «παρά τα προβλήματα έχουμε βρει μια λειτουργική σχέση». Ο υπουργός τόνισε ότι πρόκειται για «μια πρωτοβουλία που βρίσκεται σε εξαιρετικά πρώιμη στάδιο», ενώ δεν απέκλεισε τη συμμετοχή της ΕΕ και οργανισμών που συνδέονται με τη θεματολογία των Ηνωμένων Εθνών.

Μία αναφορά του πάντως στο τέλος της δευτερολογίας του για την εξωτερική πολιτική ερμηνεύτηκε ως έμμεσο καρφί στη χθεσινή, δριμεία επίθεση που δέχτηκε από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. «Η εχθροπάθεια και η μισαλλοδοξία σε άλλα επίπεδα μπορεί να είναι αρνητική, στην εξωτερική πολιτική είναι σίγουρα καταστροφική για τη χώρα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός, υπογραμμίζοντας πως «ειδικώς αυτά τα ζητήματα πρέπει να γίνονται αντικείμενο νηφάλιου διαλόγου».

