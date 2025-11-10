Τον απολογισμό της τετραετούς θητείας του ως υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έκανε ο Ευάγγελος Τουρνάς, κατά τη διάρκεια της τελετής αποχώρησης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο υπουργείο.

«Φεύγω με ένα βιβλίο στην καρδιά μου και με πολύ αγάπη για το Πυροσβεστικό Σώμα και για την Πολιτική Προστασία. Ένα βιβλίο για όλα αυτά που περάσαμε μαζί, με πολύ αγάπη για όλους εσάς», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Τουρνάς ενώ υπογράμμισε ότι πρωταρχικό μέλημά του όταν του ανατέθηκε από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, η ευθύνη του Πυροσβεστικού Σώματος ήταν «να δούμε τι πραγματικά υπήρχε από πλευράς δυνάμεων και πώς μπορούμε να φτιάξουμε έναν ισχυρό μηχανισμό αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών».

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ευχαρίστησε όλους όσους συνεργάστηκε και ιδιαίτερα τις γυναίκες και τους άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος που, όπως είπε, δίνουν τη μάχη καθημερινά έξω στο πεδίο, με όλη τους την ψυχή, τον επαγγελματισμό, την ικανότητα που έχουν. «Αντιμετώπισαν 35.500 φωτιές στις τέσσερις τελευταίες πυροσβεστικές περιόδους, ένας τεράστιος αριθμός», σημείωσε.

Κεφαλογιάννης: «Αποχαιρετούμε ένα δικό μας άνθρωπο»

Από την πλευρά του ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης έκανε λόγο για μια ιδιαίτερη στιγμή διότι «αποχαιρετούμε έναν δικό μας άνθρωπο» που «κατάφερε τα τέσσερα χρόνια της παρουσίας του να συνδέσει το όνομά του με έναν πραγματικά τεράστιο μετασχηματισμό στον οποίο επήλθε όλο το κομμάτι της πολιτικής προστασίας, ο μηχανισμός, από το 2021 μέχρι και σήμερα». Ο κ. Κεφαλογιάννης εξέφρασε τις ευχαριστίες του και την ευγνωμοσύνη του προς τον κ. Τουρνά καθώς όπως είπε αφήνει πίσω του μία «αιώνια και παντοτινή παρακαταθήκη» στο Πυροσβεστικό Σώμα και στον Μηχανισμό της Πολιτικής Προστασίας

«Δεν ήταν τυχαία η επιλογή στο πρόσωπό του, από πλευράς του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, το 2021, να επιλέξει έναν άνθρωπο ο οποίος είχε μια άριστη και ευδόκιμη πορεία στις Ένοπλες Δυνάμεις, φτάνοντας μέχρι το ύψιστο καθήκον και τη θέση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, να έρθει εδώ και, σε συνεργασία με όλους τους υπουργούς τούς οποίους ανέφερε, να αποτελέσει ένα βασικό γρανάζι του μετασχηματισμού ενός μηχανισμού που, μέχρι το 2021 -το ανέφερε και ο ίδιος- ήταν, θα τολμήσω να πω, πολυδιασπασμένος σε διάφορα υπουργεία και γενικές γραμματείες. Αυτή τη στιγμή, εν έτει 2025, τολμώ να πω ότι έχουμε έναν από τους καλύτερους μηχανισμούς Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Ευρώπης. Και νομίζω πως αυτό φαίνεται και από τα αποτελέσματα της φετινής αντιπυρικής περιόδου», υπογράμμισε ο κ. Κεφαλογιάννης ενώ αναφέρθηκε και στη συνεργασία που είχαν όταν ήταν υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, αρμόδιος για την Πολιτική Προστασία μετά και από τη δημιουργία της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙ.Κ.Α.Φ.ΚΑ.). «Οι Ένοπλες Δυνάμεις, το Πυροσβεστικό Σώμα και, γενικότερα, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας κυριολεκτικά ρίχνονται στη μάχη μαζί, ως ένα ενιαίο σώμα, βεβαίως πάντα υπό την εποπτεία και τον συντονισμό της Πολιτικής Προστασίας» επισήμανε.

«Οφείλω, όμως, να πω κι ένα πολύ μεγάλο ”ευχαριστώ”, γιατί πράγματι τους τελευταίους οκτώ μήνες, με την είσοδό μας στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης πραγματικά βρήκαμε έναν άνθρωπο ο οποίος αποτέλεσε τη θεσμική μνήμη του υπουργείου. Μας βοήθησε πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της φετινής αντιπυρικής περιόδου και νομίζω ότι όλοι έχουν να πουν όχι έναν καλό λόγο, αλλά έναν άριστο λόγο. Γιατί, πέρα από τις ικανότητές σου, νομίζω ότι και το ήθος το οποίο δίδαξες αυτά τα χρόνια, σε ένα δύσκολο υπουργείο, ένα υπουργείο που πολλές φορές μπορεί να έχει και εντάσεις, μπορεί να υπάρχουν και διάφορες δύσκολες στιγμές, είναι σπάνιο να βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος διαθέτει όλο αυτό το ”πακέτο”», σημείωσε ο υπουργός. «Σήμερα η μέρα ανήκει σε εσένα», κατέληξε ο κ. Κεφαλογιάννης ευχαριστώντας τον κ. Τουρνά όχι μόνο για τη συνεργασία «αλλά πάνω απ' όλα για την προσφορά σου στην Πολιτική Προστασία και την πατρίδα, διαχρονικά».

Ευ. Τουρνάς: Βασικό μας μέλημα η ισχυροποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο κ. Τουρνάς ανέτρεξε στο 2021, το έτος που συστάθηκε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επισημαίνοντας ότι μέλημά τους ήταν η δημιουργία ενός ισχυρού μηχανισμού. «Έπρεπε λοιπόν να φτιάξουμε έναν ισχυρό μηχανισμό και πάνω σε αυτό κοιτάξαμε να δούμε τι δυνάμεις υπήρχαν διαθέσιμες και ποιες θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν ή να δημιουργηθούν συντονισμένα και δομημένα να επιχειρούν στο πεδίο πριν αλλά και μετά και μέχρι την αποκατάσταση», σημείωσε. Στη συνέχεια ο κ. Τουρνάς μίλησε για τη συνεργασία με το ΥΠΕΝ, τις δασικές υπηρεσίες, τη ΔΙΚΑΦΚΑ και τις Ένοπλες Δυνάμεις, την ΕΛΑΣ, το Λιμενικό Σώμα, την τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και για το πρόγραμμα ANTINERO.

«Στήσαμε πραγματικά έναν καλό διάλογο με την τοπική αυτοδιοίκηση. Κινητοποιήσαμε όλες τις δυνάμεις και βέβαια και τις εθελοντικές οργανώσεις με τους εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος αλλά και τις εθελοντικές οργανώσεις που χάρη στην ΑΠΟΠ επανεκπαιδεύτηκαν, επαναπιστοποιήθηκαν και πλέον προσφέρουν ένα πολύ πολύ σημαντικό έργο. Το βασικό μας μέλημα όμως, που θα πρέπει να συνεχιστεί, είναι η ισχυροποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος, να πάμε σε ένα νέο, σύγχρονο, μοντέρνο Πυροσβεστικό Σώμα που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της κλιματικής κρίσης όπως διαμορφώνεται η απειλή που έχει μεταλλαχθεί», υπογράμμισε ο κ. Τουρνάς. Όπως είπε, το πρώτο που έκαναν για να ισχυροποιήσουν το ΠΣ είναι η αλλαγή της οργανικής του δύναμης.

«Τολμήσαμε από εκεί που μέχρι τότε η οργανική δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος ήταν 13.300 άτομα σε συνεννόηση με τα συναρμόδια υπουργεία σε μια αλλαγή με Προεδρικό Διάταγμα του 2022 και αυξήσαμε την οργανική δύναμη με θάρρος στις πραγματικές ανάγκες της εποχής. Στα 17.400 άτομα. Και ξεκινήσαμε άμεσα με προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού», ανέφερε ο κ. Τουρνάς ενώ έκανε ειδική μνεία στις 21 Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (δασοκομάντος) που δημιουργήθηκαν.

«Φτιάχτηκε μια ξεχωριστή ειδική δύναμη. Με ειδικό εξοπλισμό, με ειδική εκπαίδευση. Αερομεταφερόμενες που μπορούσαν να πάνε στα πιο δύσκολα σημεία και να κάνουν πάρα πολύ σημαντικό έργο», σημείωσε και προσέθεσε ότι νομοθέτησαν επίσης τους ΠΕΘ (Πυροσβέστες Επί Θητείας), μια κατηγορία που, όπως είπε, μπορεί το Πυροσβεστικό Σώμα -από φέτος και τα επόμενα χρόνια που έρχονται- να προσλαμβάνει με ευκολότερο τρόπο προσωπικό για να στελεχώσει και να τους στείλει στις πυροσβεστικές υπηρεσίες στους σταθμούς, όπου πραγματικά έχουν ελλείψεις.

Ο κ. Τουρνάς αναφέρθηκε επίσης στο πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ αλλά και στο επιχειρησιακό δόγμα του ΠΣ κατά την αντιπυρική περίοδο, το οποίο όπως είπε «αποδείχθηκε ότι είναι πραγματικά πολύ χρήσιμο και πολύ καλό εργαλείο».

«Προχωρήσαμε, σ' αυτό το δόγμα, βασισμένοι στην επιτήρηση και έγκαιρη προειδοποίηση προχωρώντας από εκεί και πέρα στην κινητοποίηση των δυνάμεων σε πρώτο χρόνο άμεσα και την επέμβαση όλων των διαθέσιμων πόρων για την καταστολή», είπε.

«Έκλεισα τον κύκλο μου, ήρθε η ώρα μου να αποχωρήσω. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συνεργάτες, σε όλους εκείνους με τους οποίους συνεργαστήκαμε σε αυτό το εγχείρημα», σημείωσε ο κ. Τουρνάς εκφράζοντας τις ευχαριστίες του στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη για την εμπιστοσύνη «που μου έδειξε και που μου ανέθεσε αυτή τη δύσκολη αποστολή», στον κ. Κεφαλογιάννη αλλά και ξεχωριστά σε κάθε υπουργό που υπηρέτησε στο υπΚΚΠΠ, καθώς και στον υφυπουργό, Κ. Κατσαφάδο αλλά και στους γενικούς γραμματείας, Ν. Παπαευσταθίου και Π. Καμπούρη.

Επιπλέον, ο κ. Τουρνάς ευχαρίστησε όλους τους φορείς με τους οποίους συνεργάστηκε (τοπική αυτοδιοίκηση, δασικές υπηρεσίες, Ένοπλες Δυνάμεις, Σώματα Ασφαλείας), ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους εθελοντές που προσφέρουν πραγματικά στην κοινωνία και στον πολίτη.

Τέλος, ειδική μνεία έκανε στο Πυροσβεστικό Σώμα, τον αρχηγό του ΠΣ, τα στελέχη του ευχαριστώντας τον καθένα και τη καθεμία ξεχωριστά. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Πυροσβεστικό Σώμα, τους στρατηγούς, το προσωπικό όλο, τους άνδρες και τις γυναίκες του ΠΣ που δίνουν τη μάχη καθημερινά έξω στο πεδίο, πραγματικά με όλη τους την ψυχή, με τον επαγγελματισμό, με την ικανότητα που έχουν, αντιμετώπισαν 35.500 φωτιές στις τέσσερις τελευταίες πυροσβεστικές περιόδους. Να ευχαριστήσω και εκείνους που είναι πίσω και έχουν συναίσθηση της ευθύνης και του καθήκοντος. Και τέλος τους διοικητές μας, οι οποίοι έχουν την ευθύνη από την θέση τους και έχουν να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις φωτιές. Φεύγω με ένα βιβλίο στην καρδιά μου και με πολύ αγάπη για το Πυροσβεστικό Σώμα και για την Πολιτική Προστασία. Ένα βιβλίο για όλα αυτά που περάσαμε μαζί, με πολύ αγάπη για όλους εσάς», κατέληξε ο κ. Τουρνάς.

Από την πλευρά του ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος, Θεόδωρος Βάγιας εξέφρασε με τη σειρά του τις ευχαριστίες του προς τον κ. Τουρνά και σημείωσε:

«Η συμμετοχή σας ήταν ενεργή στη διαχείριση κρίσεων και δύσκολων περιστατικών επιχειρησιακά, σε όλες τις δράσεις του Πυροσβεστικού Σώματος, ως προς την εξέλιξή του, τη βελτίωσή του, ώστε να είναι πιο αποδοτικό, πιο αποτελεσματικό προς όφελος της κοινωνίας μας. Για όλη αυτή την στήριξη, την ενεργή συμμετοχή σας, θέλω προσωπικά από καρδιάς να σας ευχαριστήσω».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

