Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Τουρκία η στρατιωτική άσκηση «RIVER ROUTE 2024» που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πλωτών Μέσων (ΚΕΠM) στον Έβρο. Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, τα τουρκικά μέσα κάνουν λόγο για προβοκάτσια των Ελλήνων στο σημείο μηδέν των συνόρων ενώ παράλληλα μιλούν για «πρόκληση στις σχέσεις των δύο χωρών».

«Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις ήρθαν στο σημείο μηδέν των συνόρων, συγκέντρωσαν δυνάμεις και πραγματοποίησαν στρατιωτική άσκηση. Οι στρατιωτικοί αναλυτές θεώρησαν πως η άσκηση αυτή είναι προκλητική. Η γειτονική χώρα πάλι έκανε προβοκάτσιες και πραγματοποίησε στρατιωτική άσκηση δίπλα στα σύνορα με την Τουρκία. Ο ελληνικός στρατός με τα άρματα μάχης και τα ελικόπτερα ήρθε στο σημείο μηδέν. Στόχος της άσκησης ήταν η διεξαγωγή της επιχείρησης για την διέλευση των συνόρων με στόχο την Τουρκία. Στην προβοκατόρικη άσκηση συμμετείχαν και παρατηρητές από 6 διαφορετικές χώρες. Την άσκηση την παρακολούθησαν από σκηνή που στήθηκε δίπλα στον Έβρο ποταμό» αναφέρει το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο ΤV100 και προσθέτει:

«Στόχος της άσκησης λένε πως είναι η δοκιμή των ικανοτήτων των αρμάτων μάχης και των τεθωρακισμένων όπως και των πλωτών γεφυρών με στόχο την διέλευση υδάτινων εμποδίων».

Όπως σχολιάζει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ βλέπουμε το κλίμα να αλλάζει από τα τουρκικά μέσα, παρά το γεγονός πως έχουν συμφωνηθεί ορισμένα πράγματα ανάμεσα στις δύο χώρες.

Την ίδια ώρα, το τηλεοπτικό δίκτυο Sozcu TV σχολίασε την άσκηση στον Έβρο με τον παρουσιαστεί να επισημαίνει ότι «μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στις σχέσεις».

Συγκεκριμένα σχολίασε:

«Υπάρχει ένα ζήτημα που μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στις σχέσεις. Η Ελλάδα πραγματοποίησε μια στρατιωτική άσκηση σε περιοχή δίπλα από τα σύνορα με την Τουρκία . Στην άσκηση χρησιμοποιήθηκαν άρματα μάχης και ελικόπτερα την παρακολούθησαν 6 παρατηρητές ανάμεσά τους ήταν από τις ΗΠΑ, την Κύπρο και την Αρμενία. Η Ελλάδα πραγματοποίησε στρατιωτική άσκηση στη δυτική Θράκη στο σημείο μηδέν των συνόρων με την Τουρκία και η στρατιωτική άσκηση είχε το σενάριο διάβασης των ποταμών. Την άσκηση την παρακολούθησαν παρατηρητές από τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο, την Κύπρο, την Αρμενία και την Βουλγαρία Στόχος της άσκησης ήταν η ρεαλιστική εκπαίδευση για την διάβαση των υδάτινων εμποδίων και ποταμών κάτω από πραγματικές συνθήκες».

Ο Ερντογάν υπερασπίζεται το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Την ίδια ώρα, ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπερασπίστηκε σε ομιλία του το νέο τουρκικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που συντάχθηκε από το υπουργείο Παιδείας στο οποίο εντάχθηκε η «Γαλάζια Πατρίδα» και το τουρκολιβυκό μνημόνιο ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στην αύξηση των ιερατικών σχολών.

«Τα παιδιά μου αποφοίτησαν από ιερατικές σχολές αλλά μετά πήγαν στο Harvard και στο London School of Economics» είπε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν.

Όπως σχολιάζει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, σε πολλούς τομείς μπαίνει μια νέα ιδεολογία με την αντιπολίτευση να κατηγορεί τον Ερντογάν για την στάση του αυτή να εντάξει διάφορα προγράμματα που αφορούν την θρησκεία αλλά και το Αιγαίο στα σχολεία.

Συγκεκριμένα, στην ομιλία του ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε:

«Σταματήστε να χρησιμοποιείτε αυτό το θέμα ως ορεκτικό για τους ιδεολογικούς σας αγώνες. Ελάτε, μην εμποδίζετε το μέλλον, τις επιτυχίες και τα όνειρα των παιδιών μας.

Kι εγώ είμαι πατέρας 4 παιδιών. Και τα 4 αποφοίτησαν από τα Λύκεια Ιμάμ Χατίπ ( ιερατικές σχολές): Ανάμεσα στα παιδιά μου υπάρχουν αυτά που αποφοίτησαν από το Harvard, κάποιοι που αποφοίτησαν από το London School of Economics.

Λοιπόν, δείτε αυτό, αποφοίτησαν από αυτά τα μέρη. Είμαι περήφανος για αυτά τα παιδιά μου Το θέμα δεν είναι από ποιο λύκειο θα αποφοιτήσουν , δηλαδή τα ιερατικά σχολεία. Αλλά μετα που θα συνεχίσουν μετά. Είμαι περήφανος για αυτά τα παιδιά, αν είναι το Harvard τότε Harvard αν είναι να πάνε στο London School of Economics τότε London Sxhool of Economics... Κοιτάξτε τα όλα και ενώ τα κάνουν όλα αυτά, έρχονται με βαθμούς επιτυχίας».

Πηγή: skai.gr

