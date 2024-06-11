Λογαριασμός
Συγχαρητήρια Μητσοτάκη σε Στεφανίδη για το ασημένιο μετάλλιο: Κατερίνα, μας κάνεις για ακόμα μία φορά όλους υπερήφανους

Η Ελληνίδα Ολυμπιονίκης στάθηκε στο δεύτερο ψηλότερο σκαλί του βάθρου με άλμα στα 4,73μ. στον τελικό της Δευτέρας

Μητσοτάκης

Συγχαρητήρια στην Ελληνίδα Ολυμπιονίκη Κατερίνα Στεφανίδη για το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου στη Ρώμη το βράδυ της Δευτέρας έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Χ.

TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης Κατερίνα Στεφανίδη
