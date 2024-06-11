Συγχαρητήρια στην Ελληνίδα Ολυμπιονίκη Κατερίνα Στεφανίδη για το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου στη Ρώμη το βράδυ της Δευτέρας έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Χ.

Θερμά συγχαρητήρια στην Κατερίνα Στεφανίδη για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης! Κατερίνα μας κάνεις για ακόμα μία φορά όλους υπερήφανους!



Σε ευχαριστούμε 🇬🇷 June 11, 2024

Πηγή: skai.gr

