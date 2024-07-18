Συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, είχε σήμερα Πέμπτη ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Φρέντης Μπελέρης, κατά τη διάρκεια της οποίας, συζητήθηκε μεταξύ άλλων, η υποχώρηση του κράτους Δικαίου στην Αλβανία.

Όπως ανακοίνωσε ο ευρωβουλευτής, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Μάνφρεντ Βέμπερ είχε την ευκαιρία να τον ευχαριστήσει για τη βοήθεια και τη στήριξη του ίδιου και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος όλο το προηγούμενο διάστημα.

«Η ευρωπαϊκή μας οικογένεια, στάθηκε στο πλευρό μου όλους αυτούς τους μήνες, με σειρά ψηφισμάτων, τόσο σε επίπεδο κόμματος, όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», αναφέρει ο Φ. Μπελέρης. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στην υποχώρηση του κράτους Δικαίου στην Αλβανία, αλλά και στην ανάγκη διασφάλισης ελεύθερων και δημοκρατικών εκλογών στις 4 Αυγούστου στην Χιμάρα» σημειώνει στην ανάρτησή του ο ευρωβουλευτής της ΝΔ.

Πηγή: skai.gr

