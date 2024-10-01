Την σημασία της παραμονής των κρατών των Βαλκανίων σε ευρωπαϊκή τροχιά, ανέδειξε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης προσερχόμενος στην συνάντηση που πραγματοποιείται σήμερα στην γερμανική πρωτεύουσα στο πλαίσιο της «Διαδικασίας του Βερολίνου». Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε επίσης ότι σε μια εποχή κρίσεων όπως η σημερινή, είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει σταθερή, μέσω της διεύρυνσής της.

«Είναι σημαντικό τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων να παραμείνουν σε τροχιά ευρωπαϊκής προοπτικής. Είναι σημαντικό να προσφέρουμε όραμα στους ανθρώπους προκειμένου να επιταχύνουμε αυτή τη διαδικασία η οποία ξεκίνησε με ελληνική πρωτοβουλία πριν από 21 χρόνια στην Θεσσαλονίκη και την οποία προφανώς στηρίζουμε απολύτως», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι «όλα τα κράτη πρέπει να εκπληρώσουν τα κριτήρια, να υιοθετήσουν πλήρως το κοινοτικό κεκτημένο και το διεθνές δίκαιο».

«Είναι πολύ σημαντικό - κρίσιμο- για την ΕΕ, εν μέσω δύο πολέμων, με τεράστιες προκλήσεις στην περιοχή και ευρύτερα στον κόσμο, να παραμείνουμε σταθεροί. Και η σταθερότητα έρχεται με την διεύρυνση. Μια μεγαλύτερη Ευρώπη είναι μια Ευρώπη ισχυρότερη», κατέληξε ο κ. Γεραπετρίτης.

Πηγή: skai.gr

