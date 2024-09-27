Η Ελλάδα από την 1η Οκτωβρίου 2024 θα έχει καθεστώς παρατηρητή στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ενώ από τον Ιανουάριο του 2025 θα συμμετέχει ως κράτος-μη μόνιμο μέλος του.

Η συμμετοχή της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ως μη μόνιμο μέλος είναι εξαιρετικά σημαντική για τη διεθνή της θέση και τις διπλωματικές της δυνατότητες και δίνει στην Ελλάδα την ευκαιρία να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση αποφάσεων για παγκόσμια ζητήματα, όπως η ειρήνη, η ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επιπλέον, της δίνει τη δυνατότητα να προωθήσει θέματα ιδιαίτερης σημασίας, όπως η προστασία των παιδιών και των γυναικών σε συγκρούσεις, η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, η προώθηση του διεθνούς δικαίου.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά το πέρας των εργασιών της 79ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών μίλησε για τη σημασία της συμμετοχής της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Όπως τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης, η συμμετοχή της χώρας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεπάγεται δύο βασικές ευθύνες: Πρώτον, ότι η Ελλάδα θα συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων για σημαντικές διεθνείς κρίσεις, όπως αυτές στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, με γνώμονα το διεθνές δίκαιο και δεύτερο, ότι θα προωθήσει κρίσιμες προτεραιότητες, όπως η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, η προστασία των παιδιών και των γυναικών στις συγκρούσεις, αξιοποιώντας το διπλωματικό της κεφάλαιο για να ενισχύσει τη διεθνή ασφάλεια.

«Μέρος της διαδικασίας»

Υπάρχουν «δυο εξαιρετικά κρίσιμες διαστάσεις που συνδέονται με το θέμα της συμμετοχής μας, ως εκλεγμένου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η πρώτη διάσταση είναι η μεγάλη ευθύνη να συμμετέχεις στη διεθνή αρχιτεκτονική ασφαλείας, μέσω των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας», εξήγησε ο υπουργός Εξωτερικών.

«Θα είμαστε μέρος της διαδικασίας που αφορά στις μεγάλες κρίσεις, στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία, στην Αφρική, αλλά και στα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την ανθρωπότητα, όπως οι ανισότητες, η πείνα, το μεταναστευτικό, η εφοδιαστική, η επισιτιστική κρίση, η κλιματική κρίση. Είναι μια μεγάλη ευθύνη, την οποία αναλαμβάνει η χώρα μας. Οφείλουμε να έχουμε μια άποψη, η οποία θα συνδέει το εθνικό μας συμφέρον με τη διεθνή προστασία, με το διεθνές δίκαιο, το οποίο εμείς έχουμε ταχθεί να υποστηρίζουμε», συνέχισε ο κ. Γεραπετρίτης.

«Η δεύτερη διάσταση είναι ότι η Ελλάδα θα έχει την ευκαιρία να θέτει στο Συμβούλιο Ασφαλείας και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών προτεραιότητες που η ίδια θεωρεί ότι είναι κρίσιμες. Πέρα από τα ζητήματα υψηλής αιχμής και επικαιρότητας, η Ελλάδα στη βάση ενός ειδικού πλαισίου έχει επιλέξει προτεραιότητες, μεταξύ των οποίων είναι η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, η πλήρης εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και ιδίως, του δικαίου της θάλασσας, η προστασία των παιδιών στις ένοπλες συγκρούσεις και οι γυναίκες, ειρήνη και την ασφάλεια.

»Τις προτεραιότητες αυτές η Ελλάδα θα τις ενισχύσει μέσα από μια σειρά από δράσεις, οι οποίες θα συμπεριλάβουν τις μεγάλες και κρίσιμες χώρες του πλανήτη. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα να αναδείξει το διπλωματικό της κεφάλαιο. Την ευκαιρία αυτή θα την αξιοποιήσουμε με σύνεση, με γνώση, με επαγγελματισμό. Η Ελλάδα διαρκώς μεγαλώνει το διπλωματικό της κεφάλαιο και καθίσταται μία χώρα ισχυρή, με διαρκή συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε παγκόσμιο επίπεδο».

«Να αποτρέψουμε περαιτέρω διάχυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή»

Για την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, ο υπουργός Εξωτερικών απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ σημείωσε ότι «η διεθνής διακυβέρνηση έχει αποτύχει να επιβάλει το αυτονόητο, δηλαδή την παύση των εχθροπραξιών, την επιστροφή των ομήρων, και την πλήρη διοχέτευση ανθρωπιστικής βοήθειας».

«Βρισκόμαστε σε πάρα πολύ κρίσιμη φάση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Εκείνο το οποίο εξαρχής προσπαθούσαμε να αποτρέψουμε, τη διάχυση των εχθροπραξιών, δυστυχώς, το βλέπουμε να γίνεται πραγματικότητα. Είναι αλήθεια ότι στο επίπεδο της Μέσης Ανατολής, η διεθνής διακυβέρνηση έχει αποτύχει να επιβάλει το αυτονόητο, δηλαδή την παύση των εχθροπραξιών, την επιστροφή των ομήρων, την πλήρη διοχέτευση ανθρωπιστικής βοήθειας. Έστω την ύστατη στιγμή, είναι αναγκαίο να το πράξουμε και θα έχουμε έναν πολύ κρίσιμο ρόλο μέσα στο Συμβούλιο Ασφαλείας στα θέματα αυτά. Θα πρέπει, με οποιοδήποτε τίμημα, αυτήν τη στιγμή να αποτρέψουμε την περαιτέρω διάχυση. Ήδη, δύο εστίες, η Ερυθρά Θάλασσα και ο Λίβανος, απειλούν να ανατρέψουν ακόμα περισσότερο τις ήδη λεπτές ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Θα πρέπει να υπάρξει μία ουσιαστική παρέμβαση της διεθνούς κοινότητας για να σταματήσει ο εφιάλτης αυτός», πρόσθεσε ο κ. Γεραπετρίτης.

