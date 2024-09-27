«Η Ελλάδα κατανοεί την τεράστια ευθύνη που συνεπάγεται η θέση του εκλεγμένου μέλους» στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στην ανοιχτή συνεδρίαση υψηλού επιπέδου του Συμβουλίου Ασφαλείας με θέμα «Διατήρηση της Διεθνούς Ειρήνης και Ασφάλειας: Ηγεσία για την Ειρήνη».

«Κατά τη διάρκεια της θητείας μας, φιλοδοξούμε να γίνουμε μια γέφυρα, ένας έντιμος μεσολαβητής, μεταξύ Βορρά και Νότου, Ανατολής και Δύσης», υπογράμμισε.

«Θα επιδιώξουμε να προωθήσουμε μια προσέγγιση με βάση τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ για όλες τις τρέχουσες προκλήσεις με πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και να βρούμε λύσεις μέσω της συνεργασίας και της συμπεριληπτικότητας», ανέφερε.

«Φιλοδοξούμε να αποκαταστήσουμε το αυθεντικό νόημα των θεμελιωδών εννοιών, όπως η ειρηνική επίλυση των διαφορών. 'Αλλωστε, η ηγεσία για το κοινό καλό ακολουθεί τον κανόνα "Non Ministrari sed Ministrare", δηλαδή «Να μην υπηρετείσαι, αλλά να υπηρετείς», συμπλήρωσε.

Όπως ανέφερε, «το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αποτελεί το επίκεντρο της παγκόσμιας τάξης πραγμάτων και ο ρόλος των Ε10 σε αυτό το εγχείρημα είναι καθοριστικός, απηχώντας τις φωνές εκείνων που δεν ακούγονται πάντα».

Ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι η συζήτηση «πραγματοποιείται σε μια εποχή που οι προκλήσεις για την ειρήνη και την ασφάλεια είναι πολυδιάστατες και πιο πολύπλοκες από ποτέ».

«Η διαρκώς επιδεινούμενη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και η σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στο Σουδάν είναι μερικά μόνο παραδείγματα της σοβαρής απειλής που συνιστά για την παγκόσμια σταθερότητα η τάση διάβρωσης του σεβασμού προς το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Τα Ηνωμένα Έθνη, εντούτοις, ανέκαθεν ανταποκρίνονταν στους κινδύνους», συμπλήρωσε.

Από την ίδρυσή τους, όπως επεσήμανε, τα Ηνωμένα Έθνη συνέβαλαν στην αποτροπή ενός τρίτου παγκόσμιου πολέμου, απέτρεψαν ένα πιθανό πυρηνικό ολοκαύτωμα και διευκόλυναν τη διαδικασία της αποαποικιοποίησης.

Σε περιπτώσεις πολέμων, όπως τόνισε, «έχουν συχνά συμβάλει στη μείωση της διάρκειάς τους. Οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις έχουν σημειώσει πολλές επιτυχίες όσον αφορά την προστασία των αμάχων. Και σύμφωνα με πρόσφατη εκτίμηση του γενικού γραμματέα, η ανάπτυξη των κυανόκρανων μειώνει τους θανάτους αμάχων κατά 90%. Δύο κύριες παραδοχές που ακολουθήθηκαν πιστά, μας οδήγησαν σε αυτά τα αποτελέσματα».

Πρώτον, ότι «ο Χάρτης θα πρέπει να αποτελεί το καθοδηγητικό μας πλαίσιο, τονίζοντας την αξία της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών και της συλλογικής ευθύνης, διατηρώντας τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και καθορίζοντας βασικές υποχρεώσεις, όπως η αυστηρή ρύθμιση της χρήσης βίας μόνο σε περίπτωση αυτοάμυνας και η δέσμευση για την προαγωγή των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Όπως υπογράμμισε, παρότι η πιστή εφαρμογή των κανόνων του Χάρτη αποτελεί αναγκαίο μέσο για την επίτευξη της ειρήνης, δεν είναι πάντοτε επαρκής.

«Για την επιβολή τους απαιτείται ηγεσία. Αυτή είναι η δεύτερη παραδοχή. Δεν αρκεί, ωστόσο, μόνο μία καλή ηγεσία, αλλά μία ηγεσία για το κοινό καλό. Αυτή σχετίζεται με κάτι σημαντικότερο. Όχι μόνο με τον καθορισμό των κανόνων, αλλά κυρίως με την υπεράσπιση των αξιών, την επιδίωξη αλλαγής όπου χρειάζεται, τη σύλληψη οράματος που ξεπερνά τα όρια της τρέχουσας κατάστασης, που, κατά συνέπεια, θα εμπνέει τους άλλους να συνεργαστούν για έναν τέτοιο ανώτερο σκοπό».

«Όταν αναζητούμε ηγεσία για την ειρήνη, πρέπει να δίνουμε προτεραιότητα στο διάλογο και τις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο μιας συνεπούς, διαβουλευτικής προσπάθειας να διασφαλίσουμε ότι όλες οι φωνές ακούγονται. Διότι η πολυμέρεια προσφέρει τη μόνη βιώσιμη οδό προς ένα μέλλον όπου θα επικρατεί η ειρήνη και θα γίνονται πλήρως σεβαστά τα δικαιώματα και η αξιοπρέπεια όλων των ατόμων», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.