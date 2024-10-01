«Επιχειρώντας να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στην πυρκαγιά στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας, στην οποία έχασαν τη ζωή τους δύο κάτοικοι της περιοχής, έφτασε στο σημείο να επικαλεστεί τη "στενότητα των δρόμων" της περιοχής!», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Πρόκειται για μία ακόμη... σπουδαία διαπίστωση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η οποία διαβεβαίωνε, διά στόματος του ίδιου του πρωθυπουργού, πως έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου. Και τώρα, στα τέλη της, "ανακάλυψαν" πως το Ξυλόκαστρο Κορινθίας έχει… στενούς δρόμους και "δύσκολο" γεωγραφικό ανάγλυφο. Πράγματι, εξαιρετική η προετοιμασία της κυβέρνησης Μητσοτάκη», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Από 'κει και πέρα, δεν μας εκπλήσσει καθόλου τα όσα είπε ο κ. Μαρινάκης σχετικά με τον πρόσφατο θάνατο του μετανάστη στο Αστυνομικό Τμήμα του Αγ. Παντελεήμονα. Η ρητορική περί "δήθεν ευαίσθητων" που επιχειρούν να "πολιτικοποιήσουν" το συγκεκριμένο ζήτημα είναι η ρητορική που στοχεύει στο χάιδεμα των αυτιών της άκρας Δεξιάς» προσθέτει και σημειώνει:

«Πρόκειται για μια τακτική εξαιρετικά επικίνδυνη που οδηγεί απευθείας στην ενίσχυση του ρατσισμού και στην έξαρση της βίας. Και βεβαίως επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά πως το δόγμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι η αποποίηση ευθυνών».

