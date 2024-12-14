Γεραπετρίτης: Δεν είναι πατριώτης εκείνος που δεν τόλμησε να κάνει όσα σήμερα απαιτεί – Κανένα θέμα κυριαρχίας δεν συζητείται

Του Γιάννη Ανυφαντή

«Η ιστορία θα γράψει ποιος ήταν ο αληθινός πατριώτης. Δεν είναι εκείνος που δεν τόλμησε να κάνει όσα σήμερα απαιτεί. Είναι εκείνος που θα καθυποτάξει το εγώ του στο πραγματικό συμφέρον της πατρίδας. Γιατί εθνικό είναι το αληθές». Με αυτή τη φράση ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το βήμα της Βουλής έστειλε σαφές μήνυμα προς πρώην Υπουργούς Εξωτερικών αλλά και στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, που ασκούν σφοδρή κριτική για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης.

«Η εθνική πολιτική δεν προσφέρεται για λαϊκισμό. Επίσης δεν προσφέρεται για ακινησία. Την ειρήνη και την ασφάλεια δεν την προάγει η δογματική ακινησία, την προάγει η ενίσχυση της ισχύος και ο δομημένος διάλογος αρχών», πρόσθεσε ο κ. Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας πως η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν έχει κανένα φοβικό σύνδρομο και δεν ετεροκαθορίζεται.

Αναφερόμενος στα αποτελέσματα του ελληνοτουρκικού διαλόγου, τόνισε ότι οι παραβιάσεις σήμερα έχουν μηδενιστεί, προσθέτοντας ότι το 2018 και το πρώτο εξάμηνο του 2019, «είχαμε περισσότερες από 6χιλιάδες παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και περισσότερα από 3χιλιάδες τουρκικά αεροσκάφη πάνω από την Επικράτεια».

«Κανένα θέμα κυριαρχίας δεν συζητείται και ούτε πρόκειται να συζητηθεί. Το ένα και μόνο θέμα που αποτελεί τη μείζονα διαφορά και θα μπορούσε να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας, αποτελεί η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ. Δεν είμαστε, δυστυχώς, σήμερα εκεί. Διότι η θέση της Τουρκίας είναι ότι το ζήτημα αυτό συνδέεται και με άλλα θέματα. Δεν πρόκειται να προχωρήσει η συζήτηση, μόνο αν η Τουρκία προσχώρηση στη βασική θέση - που είναι η μόνη σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο- ότι πρόκειται για μια και μόνη διαφορά», τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών επισημαίνοντας ότι ο ελληνοτουρκικός διάλογος θα συνεχιστεί προκειμένου να βελτιωθούν οι διμερείς σχέσεις για να αποφεύγονται οι εντάσεις και οι κρίσεις.

Απαντώντας στις αιτιάσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων της αντιπολίτευσης για την στάση που κρατά η ελληνική κυβέρνηση απέναντι στις εξελίξεις στη Συρία τόνισε ότι η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή είπε ότι η «η πτώση του ολοκληρωτισμού καθεστώτος Άσαντ ήταν κάτι αναγκαίο». «Διατυπώνουμε επιφυλάξεις σε σχέση με τους θρησκευτικούς πληθυσμούς, τα θρησκευτικά μνημεία και κυρίως εκφράζουμε επιφυλάξεις για τη νέα κυβέρνηση που οφείλει να είναι συμπεριληπτική. Η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου. δεν πρόκειται να αποστούμε από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις για την ανθρωπιστική προστασία. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχουμε μια διαφθορά σε αυτό. Εγώ θα επιμείνω. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να δέχεται και να επεξεργάζεται αιτήσεις. Δεν θεωρώ ότι είναι δυνατό τη στιγμή που παραμένει ρευστή η κατάσταση να έχουμε μια συνολική τοποθέτηση», πρόσθεσε.

Απαντώντας στην κριτική για διάλογο πίσω από κλειστές πόρτες είπε ότι εμείς δεν θα ξυπνήσουμε μια μέρα διαβάζοντας για τη Συμφωνία των Πρεσπών. «Ο,τιδήποτε συμβεί θα είναι το προιόν της διαβούλευσης στο αντιπροσωπευτικό σώμα. Καμία συμφωνία χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Βουλής. Να σταματήσει η υποκρισία».

