Βουλή - Προϋπολογισμός 2025: Με ομιλίες κορυφαίων υπουργών, συνεχίζεται για 4η ημέρα, η συζήτηση του προϋπολογισμού

Με ομιλίες κορυφαίων υπουργών της κυβέρνησης, διεξάγεται σήμερα Σάββατο, η τέταρτη ημέρα συζήτησης επί του κρατικού προϋπολογισμού 2025.

Στη συζήτηση έχουν προγραμματιστεί να μιλήσουν - μεταξύ άλλων- οι υπουργοί Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτης, Εθνικής 'Αμυνας Ν. Δένδιας, Παιδείας Κ. Πιερρακάκης και Υγείας. 'Αδ. Γεωργιάδης, αλλά και δεκάδες βουλευτές όλων των παρατάξεων. Αναμένονται, επίσης, παρεμβάσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων κομμάτων, και, ενδεχομένως, πολιτικών αρχηγών.

Η πενθήμερη συζήτηση του προϋπολογισμού θα συνεχιστεί την Κυριακή, οπότε αναμένεται με ενδιαφέρον η αντιπαράθεση μεταξύ του πρωθυπουργού, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και των υπολοίπων αρχηγών και θα ολοκληρωθεί το βράδυ της Κυριακής. Αμέσως μετά, θα ακολουθήσει ονομαστική φανερή ψηφοφορία, η οποία -κατά παράδοση- επέχει θέση ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση.

