Συνέχεια στην αντιπαράθεσή του με το ΠΑΣΟΚ έδωσε την Τρίτη ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή τις τοποθετήσεις του για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την Ευρωπαία εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου, κατηγορώντας τη Χαριλάου Τρικούπη για υποκριτική στάση

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο κ. Γεωργιάδης υπενθύμισε ότι το 2014 το ΠΑΣΟΚ είχε ζητήσει την πειθαρχική δίωξη της ίδιας εισαγγελέως, όταν εκείνη είχε διαβιβάσει στη Βουλή δικογραφία που αφορούσε τον τότε πρόεδρο του κόμματος, Ευάγγελο Βενιζέλο.

Ο υπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δέχεται επικρίσεις και χαρακτηρισμούς όπως «ακροδεξιός τραμπούκος» και «αντιθεσμικός», επειδή – όπως λέει – ασκεί κριτική στους χειρισμούς της εισαγγελέως, σημειώνοντας με αιχμηρό τρόπο πως «όταν ζητούσαν την πειθαρχική της δίωξη, ήταν απλά μεσημέρι». Καταλήγοντας, επανέλαβε σε έντονο τόνο ότι «σιχαίνομαι την υποκρισία», επιμένοντας στις αιτιάσεις του κατά του ΠΑΣΟΚ.

Ολόκληρη η ανάρτηση Γεωργιάδη

«Μετρήστε πόσες φορές αυτές τις μέρες οι του @pasok είτε δια του @androulakisnick είτε δια του εκπροσώπου Τύπου τους κ. Τσουκαλά, είτε του «νομομαθούς» @pandoudonis με έχουν χαρακτηρίσει «ακροδεξιό τραμπούκο», «αντιθεσμικό» κλπ διότι λέει «επιτίθεμαι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία» επειδή ασκώ κριτική στους νομικούς χειρισμούς της Ελληνίδος εντεταλμένης Εισαγγελέως κ. Παπανδρέου…σοκάρεται το Πανελλήνιον Σοσιαλιστικό Κίνημα από την κριτική μου αυτή, είμαι απαράδεκτος, δεν τα σηκώνουν στο Πασόκ αυτά… Βέβαια όταν ζητούσαν την πειθαρχική της Δίωξη διότι είχε κινήσει διαδικασία κατά του τότε Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ήταν απλά μεσημέρι….σας είπα σιχαίνομαι την υποκρισία».

Πηγή: skai.gr

