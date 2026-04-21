Την άμεση παρέμβαση των επιτρόπων Προϋπολογισμού Πιορτ Σεράφιν και Οικονομίας Βλάντις Ντομπρόβσκις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζητά ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς, ενόψει της τελικής φάσης απολιγνιτοποίησης στη Δυτική Μακεδονία, έπειτα από αιτήματα της Περιφέρειας, των δημάρχων και των Επιμελητηρίων της περιοχής.

Ο κ. Αυτιάς καλεί την Επιτροπή να διπλασιάσει έως το 2035, τα κονδύλια του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και άλλων ευρωπαϊκών πόρων, λόγω της υψηλής εξάρτησης της περιοχής από τον λιγνίτη.

Η επιστολή έχει ως εξής:

«Αξιότιμοι κ. Επίτροποι,

Στην πατρίδα μου, την Ελλάδα και ειδικότερα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, συντελείται μια τεράστια κοινωνικοοικονομική προσαρμογή, λόγω αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου στην ενέργεια, δηλαδή της παραγωγής ενέργειας με χαμηλό λιγνιτικό αποτύπωμα.

Ήδη, η Κυβέρνηση της Ελλάδας έχει θεσμοθετήσει πολιτικές για αυτή τη μετεξέλιξη, όπως είναι το πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, ενώ υιοθέτησε και ειδικά φορολογικά κίνητρα στις λιγνιτικές περιοχές (Φλώρινα, Κοζάνη, Αμύνταιο, Πτολεμαΐδα και Μεγαλόπολη στην Πελοπόννησο).

Οι κάτοικοι της Δ. Μακεδονίας, οι οποίοι είχαν άμεση και καθολική επαγγελματική εξάρτηση από τον λιγνίτη, ζητούν νέα άμεση και αυξημένη χρηματοδοτική ενίσχυση, πέραν της δοθείσης, ώστε να προσελκυσθούν νέες επενδύσεις και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας σε τομείς που έχουν σχέση με την καθαρή ενέργεια, τη βιοτεχνία, το εμπόριο, την αγροτική παραγωγή, τον τουρισμό, την τεχνολογία, την υγεία, την εκπαίδευση και γενικότερα την ανάπτυξη.

Η Δυτική Μακεδονία, επι 70 χρόνια αξιοποίησε τον λιγνίτη και στήριξε την οικονομία της χώρας και της περιοχής. Δικαιούται τη στήριξή σας. Απαιτούνται νέες εστιασμένες πολιτικές με γνώμονα την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη.

Οι πολίτες ζητούν, πέραν των όσων ποσών έχουν διατεθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό της Ελλάδας, νέα ισχυρή ώθηση με πρόσθετους πόρους καιεφαρμογή της «Ρήτρας Απολιγνιτοποίησης». Έτσι, η μετάβαση θα είναι και δίκαιη, αλλά και περισσότερο αποτελεσματική για τη Δυτική Μακεδονία και τους κατοίκους της:

Κατόπιν όλων αυτών, σας ζητώ:

-Διπλασιασμό των κονδυλίων έως το 2035, του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και άλλων ευρωπαϊκών πόρων.

-Να λάβετε άμεσα υπόψη τα ειδικά μειονεκτήματα των λιγνιτικών περιοχών και να στηρίξετε ουσιαστικά τη Δυτική Μακεδονία».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

